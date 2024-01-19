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19 января, 2024
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Поиск Google Circle to Search найдет то, что обведено на экране смартфона

Google Circle to Search

Компания Google представила новую функцию визуального поиска Circle to Search для операционной системы Android. Работает функция так: пользователь обводит фрагмент на экране смартфона, жмет кнопку поиска, и система предлагает ему поисковую выдачу на эту тему. Сообщается, что функция будет работать в любом приложении на мобильном устройстве.

Пользователям, которые предпочитают классическую трехкнопочную навигацию, достаточно нажать и удерживать в течение некоторого времени кнопку «Домой», а тем, кто перешел на жестовое управление — навигационную полосу, после чего инструмент Circle to Search появится поверх любого приложения или экрана. Далее нужно выделить любой объект или коснуться его, будь то текст или изображение.

Функция Circle to Search дебютирует 31 января на пяти флагманских смартфонах: Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а также на недавно представленных моделях Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Google обещает, что позже в этом году новая функция заработает и на некоторых других «избранных Android-смартфонах премиум-класса».

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