Gartner: в 2024 году объем мирового IT-рынка достигнет $5 трлн

Согласно данным аналитической компании Gartner, в 2023 году затраты на глобальном IT-рынке достигли $4,68 трлн., увеличившись примерно на 3,3 % по отношению к прошлому году. Аналитики ожидают, что в дальнейшем темпы развития отрасли возрастут, благодаря повсеместному внедрению генеративного ИИ.

В 2023 году расходы в области телекоммуникационных услуг достигнув $1,44 трлн., выросли на 1,5% в годовом исчислении. IT-сервисы показали рост на 5,8% — до $1,38 трлн. На софт пришлось $913,33 млрд. — плюс 12,4% по отношению к 2023 году. Продажи систем для центров обработки данных выросли на 7,1% в годовом исчислении, до $243,06 млрд. А продажи электронных устройств упали на 8,7% — до $699,79 млрд.

Согласно прогнозам Gartner, в 2024 году рост продемонстрируют все перечисленные сегменты. Телекоммуникационные сервисы обеспечат выручку около $1,47 трлн., показав рост на 2,3% год к году. IT-сервисы — $1,50 трлн., рост на 8,7%. Продажи корпоративного ПО обеспечат $1,03 трлн., рост около 12,7%. Дата-центры принесут $261,33 млрд., рост на 7,5%. Продажи электронных устройств ожидаются на уровне $732,29 млрд., рост на 4,6%. В целом объем мирового рынка IT в 2024 году достигнет $5,0 трлн.