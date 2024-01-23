Представлены смартфоны OnePlus 12 и OnePlus 12R для глобального рынка

Компания OnePlus сегодня представила два смартфона для глобального рынка — флагманский OnePlus 12 и субфлагманский OnePlus 12R.

Глобальная версия OnePlus 12 не отличается по характеристикам от варианта, вышедшего в Китае, за исключением объемов памяти. Смартфон не предлагает 24 Gb оперативной и 1 Tb флеш-памяти в максимальной конфигурации.

Цены на OnePlus 12 в международной версии сильно подросли: 949 евро/849 фунтов стерлингов/800 долларов за модель 12/256 Gb и 1 099 евро/999 фунтов стерлингов/900 долларов за модель 16/512 Gb. Смартфон доступен для предзаказа в зеленом (Flowy Emerald) и черном (Silky Black) цветах корпуса. Поставки в Северную Америку и Европу начнутся 6 февраля.

OnePlus 12R – это ребрендинг китайского OnePlus Ace 3. Изменений всего два — OxygenOS 14 вместо ColorOS 14 и другие варианты конфигурации памяти. Версии на 8/128 Gb и 16/256 Gb у Ace 3 отсутствуют.

Смартфон будет предложен в двух цветовых решениях: синем и темно сером. Цена начинается от 499 долларов за модель 8/128 Gb, версия 16/256 Gb будет предложена за 699 евро/649 фунтов стерлингов/599 долларов. Предварительный заказ уже открыт, смартфон появится в Северной Америке и Европе с 13 февраля.

Компания также представила на международном рынке беспроводные наушники OnePlus Buds 3, которые по характеристикам не отличаются от китайского варианта. Цены: 99 евро/99 фунтов стерлингов/100 долларов. Наушники поступят в продажу 5 февраля в Северной Америке и 6 февраля в Европе.