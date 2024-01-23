На создателей нейросети Midjourney подают в суд 16 тыс. художников

Стало известно, что для обучения нейросети Midjourney разработчики использовали работы 16 тыс. художников, включая Дэвида Хокни, Бриджит Райли, Дэмиена Херста, Рэйчел Уайтред, Трейси Эмин и Аниша Капура.

После появления этой информации, британские художники стали обсуждать возможность участия в коллективном иске против разработчиков Midjourney и других компаний, занимающихся разработкой ИИ-систем с американскими юристами. Другие художники сообщили, что могут подать собственный судебный иск в Великобритании.

«Нам нужно объединиться. Публичная демонстрация этого списка имен — отличный катализатор для художников, чтобы собраться вместе и бросить вызов. Лично я буду только за», — сказал Тим Флач, президент Ассоциации фотографов и всемирно известный фотохудожник, чье имя фигурирует в списке.

24-страничный список имен является частью коллективного иска, который против разработчиков Midjourney, Stability AI, Runway AI и DeviantArt подали 10 американских художников в Калифорнии. Мэтью Баттерик, один из адвокатов, которые их представляют, сказал: «К иску проявили интерес художники со всего мира, включая Великобританию».

В жалобе говорится, что ИИ-изображения в первую очередь — это способ обхода авторских прав». Художники обнаружили, что нейросеть Midjourney генерирует изображения, очень похожие на их оригинальные работы, что, по их мнению, равносильно копированию. А компания Midjourney позволяет и согласно иску поощряет своих пользователей указывать стиль художника в запросах.

По словам Флача, его проекты стоят «десятки тысяч», но ИИ способен выдавать копии его работ за считанные секунды. На некоторых изображениях, по-видимому, сгенерированных программным обеспечением, снежные барсы точно с такими же пятнами, как и на его фотоснимках.

Опрос, проведенный на прошлой неделе Обществом по защите авторских прав дизайнеров и художников (DACS), показал, что 89% художников и их агентов хотели бы, чтобы правительство законодательно защитило их часть творческой индустрии Великобритании, стоимость которой составляет около £108 млрд. 22% опрошенных обнаружили, что их собственные наработки были использованы для обучения ИИ.

«Если бы мы провели опрос сейчас, после выхода списка, то вероятно, процент был бы еще выше, многие даже не знали, были ли их работы использованы. Наконец, появилась прозрачность, которой не было пару месяцев назад», — отмечает Рима Селхи, глава отдела политики DACS.

DACS настаивает на лицензировании, возможно аналогичном роялти, которые Spotify выплачивает музыкантам.