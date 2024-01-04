OnePlus Ace 3: экран 4500 нит, Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор на 5500 мА•ч за $365

Компания OnePlus представила в Китае новый смартфон среднего уровня Ace 3. Новинка в стеклянно-металлическом корпусе заимствует черты дизайна топового OnePlus 12. Аппарат отличается флагманскими характеристиками при доступной цене. OnePlus Ace 3 получил передовой дисплей BOE X1, производительный процессор, большой объем памяти и емкий аккумулятор.

OnePlus Ace 3 оснащен 10-битным 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2780 х 1264 пикселя (450 ppi), частотой обновления от 1 до 120 Hz и пиковой яркостью до 4500 нит. В компании отмечают, что такой высокий показатель никак не сокращает ресурс работы дисплея. Частота регулировки ШИМ составляет 2160 Hz. Защиту экрана обеспечивает прочное стекло Gorilla Glass Victus 2. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10+, обеспечивается 100 % DCI-P3. Также есть поддержка технологии защиты глаз Bright Eyes Low Flicker, а сертификаты DisplayMate A+ и Rheinland Smart Eye Protection 3.0 дополнительно подтверждают безопасность экрана для глаз пользователя. Фирменная технология Rain Touch сохраняет нормальную работоспособность сенсорного экрана при касании мокрыми пальцами.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Используется огромная испарительная камера площадью 9140 мм². OnePlus Ace 3 получил оперативную память LPDDR5X и флеш-память стандарта UFS 4.0. В состав основной камеры входят главный датчик на 50 Мп (Sony IMX890, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS), 8 Мп модуль со сверхширокоугольным объективом (Sony IMX355, f/2.2, фиксированный фокус, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 гр) и 2 Мп датчик для макросъемки (OmniVision OV02B10, f/2.4, ЭФР 22 мм, угол захвата 89 гр). В отличие от старшей модели OnePlus Ace 2 Pro, компания Hasselblad не участвовала в настройке камер Ace 2. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Samsung S5K3P9, f/2.4, фиксированный фокус).

За питание смартфона отвечает аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. С 0% до 100% смартфон заряжается за 27 минут. Также в оснащение устройства входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, Dual SIM, NFC, порт USB-C 2.0, стереодинамики с Dolby Atmos и экранный сканер отпечатков пальцев. На корпусе есть фирменный переключатель звуковых режимов. Работает устройство под управлением Android 14 с оболочкой ColorOS 14.

Цены на OnePlus Ace 3: 12/256 Gb — $365, 16/512 Gb — $420, 16 Gb/1 Tb — $490. Смартфон будет предложен в трех цветах корпуса: черном, голубом и золотом. Предзаказ в Китае стартует сегодня, 4 января, а продажи начнутся 8 января. Международная версия будет представлена 23 января под названием OnePlus 12R.