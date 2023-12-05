OnePlus 12: 2К-экран 4500 нит, камера Hasselblad и максимальная производительность

OnePlus, на мероприятии, приуроченном к 10-летию компании, представила флагманский смартфон OnePlus 12. Аппарат получил передовой фотосенсор LYT-808 от Sony и дисплей с рекордной пиковой яркостью 4500 нит. Кроме того, смартфон оснащен мощной системой виброотклика Turbo N54 и впервые примененным интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-С.

OnePlus 12 оборудован 10-битным AMOLED-экраном (LTPO) диагональю 6,82 дюйма с разрешением 3168 х 1440 пикселей (510 ppi) и кадровой частотой 1-120 Hz. Частота регулировки ШИМ составляет 2160 Hz. Дисплей BOE X1 получил рейтинг A+ по итогам тестирования в лаборатории DisplayMate. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3. Испарительная камера огромной площади более 9000 мм2 позволяет эффективно отводить тепло. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12, 16 или 24 Gb, емкость постоянной UFS 4.0 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Основная камера тройная: 50 Мп (Sony LYT-808, 1/1,4″, f/1.6, OIS), 48 Мп (широкоугольная, Sony IMX581, 1/2″, f/2.2, автофокус, макро 3,5 см, угол захвата114°) и 64 Мп (телефото, OmniVision OV64B, 1/2″, перископ-оптика, f/2.6, оптический зум 3х (70 мм), гибридный зум 6х (140 мм), цифровой зум 120х, OIS). Используется система обработки изображений Hasselblad HyperTone Camera (свет и тени). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.4).

Емкость аккумулятора составляет 5400 мА·ч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивная беспроводная зарядка 10 Вт. Питанием смартфона управляет сопроцессор SUPERVOOC S: зарядка батареи проводным способом с 0% до 100% занимает 26 мин., беспроводным — 55 мин. OnePlus отмечает, что аппарат работает 1,79 дня в автономном режиме — это рекорд среди флагманов нового поколения.

Также OnePlus 12 получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Dual SIM, влагозащиту IP65, ИК-излучатель, стереодинамики с Dolby Atmos и подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев. Используется Android 14 с интерфейсом ColorOS 14.0. Габариты составляют 164,3 х 75,8 х 9,15 мм, вес — 220 гр. Смартфон представлен в трех цветах корпуса: белом, зеленом и черном. Покрытие — керамическое, «изумрудное» и «шелковое» стекло соответственно.

Цены: 12/256 Gb – $610, 16/512 Gb – 680, 16 Gb/1 Tb – $750, 24 Tb/1 Tb – $820. Продажи в Китае начнутся 11 декабря, глобальная версия будет представлена в январе 2024 года.