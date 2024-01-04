spot_img
5 января, 2024
ДомойAVАкустические системыTWS-наушники OnePlus Buds 3 получили 44 часа автономной работы

TWS-наушники OnePlus Buds 3 получили 44 часа автономной работы

OnePlus Buds 3

Помимо смартфона OnePlus Ace 3 сегодня были представлены беспроводные наушники OnePlus Buds 3. Наушники получили систему активного шумоподавления до 49 дБ и хорошую автономность.

OnePlus Buds 3

Buds 3 оснащены двойными драйверами с 10,4-мм среднечастотным и 6-мм высочастотным динамиками. Поддерживаются пространственное аудио, Bluetooth 5.3 и LHDC 5.0. Корпус защищен по стандарту IP55(IPX4 — у кейса). Каждый наушник весит 4,8 гр.

Без системы шумоподавления одного заряда наушников хватит на 9 часов работы, после его активации — на 6 часов. Время автономной работы вместе с кейсом достигает 44 часов. 10-минутной зарядки хватает на 5 часов прослушивания музыки.

Гаджет поставляется в черном и голубом цветах по цене $70. Старт продаж — 8 января. На глобальном рынке OnePlus Buds 3 будут стоить $99.

Предыдущая статья
OnePlus Ace 3: экран 4500 нит, Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор на 5500 мА•ч за $365
Следующая статья
Клавиатура для Windows-устройств получила клавишу Copilot для вызова ИИ-помощника
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,088ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»