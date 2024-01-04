TWS-наушники OnePlus Buds 3 получили 44 часа автономной работы

Помимо смартфона OnePlus Ace 3 сегодня были представлены беспроводные наушники OnePlus Buds 3. Наушники получили систему активного шумоподавления до 49 дБ и хорошую автономность.

Buds 3 оснащены двойными драйверами с 10,4-мм среднечастотным и 6-мм высочастотным динамиками. Поддерживаются пространственное аудио, Bluetooth 5.3 и LHDC 5.0. Корпус защищен по стандарту IP55(IPX4 — у кейса). Каждый наушник весит 4,8 гр.

Без системы шумоподавления одного заряда наушников хватит на 9 часов работы, после его активации — на 6 часов. Время автономной работы вместе с кейсом достигает 44 часов. 10-минутной зарядки хватает на 5 часов прослушивания музыки.

Гаджет поставляется в черном и голубом цветах по цене $70. Старт продаж — 8 января. На глобальном рынке OnePlus Buds 3 будут стоить $99.