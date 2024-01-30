Представлен игровой ПК Asus Tianxuan X 2024

Компания Asus представила игровой компьютер Tianxuan X 2024 модельного года. Устройство использует то же шасси, что и предыдущее поколение, есть тройная система охлаждения с четырьмя тепловыми трубками.

В оснащение компьютера входят процессор Intel Core i5-14400F, видеокарта Nvidia RTX 4060Ti, 16 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 1 Tb.

Сверху расположены один порт USB-C 3.2 Gen 1, три USB-A 3.2 Gen 1 и аудиоинтерфейс 3,5 мм. На задней части корпуса находятся два парта USB-A 3.2 Gen 1, два USB-A 2.0, один RJ45, один HDMI 2.1b, один VGA, два PS2, HDMI 2.1 и три DP1.4.

Цена Asus Tianxuan X 2024 составляет ориентировочно $900.