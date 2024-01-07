OpenAI запустит интернет-магазин для пользовательских версий ChatGPT

Компания OpenAI на следующей неделе собирается запустить интернет-магазин, в котором пользователи смогут продавать и покупать кастомизированные версии чат-бота на основе ChatGPT. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на электронные письма, отправленные компанией некоторым пользователям в четверг. Пользователи смогут зарабатывать деньги, продавая свои версии чат-бота.

Интернет-магазин OpenAI планировал открыть еще в ноябре прошлого года. Но запуск проекта пришлось отложить из-за внезапного увольнения в ноябре гендиректора компании Сэма Альтмана (Sam Altman) и последующего восстановления его на этой должности.

В ноябре, на конференции для разработчиков, OpenAI объявил, что пользователи смогут сами создавать GPT (название пользовательских версий ChatGPT) без необходимости изучения даже основ кодирования. Пользователи смогут быстро создавать специализированные чат-боты, которые, например, могут помогать детям в математике.