Компания Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Neon, ориентированную на программирование, аналитику и выполнение сложных многоэтапных задач. По словам разработчиков, по качеству ответов новинка не уступает старшей версии Gemini 4 Carbon, но работает в три раза быстрее, а общие затраты на решение задач оказываются на 60 % ниже.

Модель мультимодальна: она умеет работать с текстом, изображениями, аудио и видео, а объем ее контекстного окна достигает 1 млн. токенов. Во внутренних испытаниях Google новинка набрала 61 балл в бенчмарке Artificial Analysis Intelligence Index и показала результат 65,4% в тесте CursorBench 4.1.

При общей экономичности базовый тариф на токены у Neon формально выше: через API миллион входных токенов стоит $3, а выходных — $15, тогда как для старшей Carbon сейчас действуют расценки $2 и $10. Такая разница объясняется временной акцией на Carbon, которая продлится до 30 ноября.

Gemini 4 Neon уже доступна для подписчиков тарифов Google AI Pro и Ultra в основном приложении Gemini. Разработчики могут подключить ее через платный API, а также модель уже интегрировали в среду Google Antigravity и корпоративные сервисы компании.