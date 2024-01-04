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5 января, 2024
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SpaceX вывел на орбиту спутники Starlink с прямым подключением смартфонов

SpaceX Starlink

Компания SpaceX совершила первый в 2024 году запуск ракеты-носителя Falcon 9. В рамках миссии было доставлено на орбиту 21 спутник системы Starlink, включая шесть аппаратов с поддержкой технологии Direct to Cell (DTC).

Эта технология позволяет доступ к сотовой связи со смартфонов напрямую. Сейчас Starlink полагается на спутниковые тарелки, которые устанавливают клиенты. Сервис обмена текстовыми сообщениями на базе Direct to Cell заработает в этом году, а голосовые вызовы и доступ в интернет — в 2025 году.

Сервис Direct to Cell «позволит операторам мобильных сетей по всему миру обеспечить беспрепятственный глобальный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц… на суше, озерах или в прибрежных водах», говорится в заявлении SpaceX.

«Это действительно большое дело. Даже если целый регион или страна потеряет связь из-за сильного урагана, наводнения, пожара, торнадо, землетрясения… даже если все вышки сотовой связи будут отключены, ваш телефон все равно будет работать», — сказал глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) еще в августе 2022 года.

Компания планирует запустить «примерно 840 спутников с поддержкой DTC в течение следующих 6 месяцев, дополнительные запуски продолжатся и после этого периода».

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