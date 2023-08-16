OnePlus Ace 2 Pro: Snapdragon 8 Gen 2, топовый сенсор Sony IMX890 и зарядка 150 Вт

Компания OnePlus представила в Китае смартфон Ace 2 Pro. На презентации модель назвали как «потолок для смартфонов на Android». У OnePlus Ace 2 Pro действительно очень хорошее соотношение цены и технических характеристик.

Смартфон получил передовой изогнутый по бокам AMOLED-экран производства BOE Q9+ диагональю 6,74 дюйма с разрешением 2772×1240 пикселей. Частота обновления составляет 120 Hz, частота дискретизации сенсора — 720 Hz, ШИМ — 2160 Hz. Максимальная яркость достигает 1600 нит. Матрица имеет охват 100% DCI-P3 и sRGB, а ее сенсорный слой реагирует на касания под дождем. Дисплей занимает 93,9% корпуса, есть поддержка Always-On Display и HDR10+. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass 5.

OnePlus Ace 2 Pro построен на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, за охлаждение которого отвечает большая испарительная камера площадью 9140 мм2. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12, 16 или 24 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Модель преподносится как игровой смартфон. Для аппарата специально создали движок Super Frame Super Picture Engine, повышающий кадровую частоту в играх до 120 Hz, а также тактильный вибромотор с подстройкой под разные жанры игр.

Основная камера включает следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX890, 1/1.56″,f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS, 6 линз), 8 Мп (сверхширокоугольный объектив, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, угол обзора 112°, 16 мм) и 2 Мп (макромодуль, OmniVision OV02B10, 1/5″, f/2.4, 22 мм). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (S5K3P9, f/2.4).

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч, она поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 150 Вт. До 100% смартфон заряжается за 17 мин. Есть поддержка 5G, модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, GPS, чип NFC, USB-C 2.0, Dual SIM, стереодинамики с Dolby Atmos и экранный сканер отпечатков пальцев (оптический, ультратонкий). Работает смартфон под управлением Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.1. Габариты составляют 163,1 x 74,2 x 8,98 мм, вес – 210 гр.

Цены на OnePlus Ace 2 Pro: 12/256 Gb — $410, 16/512 Gb — $465, 24 Gb/1 Tb — $550. Приобрести смартфон в Китае можно будет с 23 августа.

Кроме того, фанатам игры Genshin Impact будет предложен специальный набор, в который входят стилизованные аксессуары, фигурка Паймон и тематическое оформление оболочки.

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