Microsoft отчитался за второй квартал 2024 финансового года

Компания Microsoft опубликовала результаты за второй квартал 2024 финансового года, который закончился у нее 31 декабря.

Выручка за итоговый период составила $62,02 млрд. против ожидаемых $61,12 млрд., прибыль — $2,93 на акцию против прогнозируемых $2,78. Квартальная выручка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее выросла на 17,6%. Чистая прибыль составила $21,87 млрд., годом ранее она была $16,43 млрд.

Сегмент интеллектуальных облачных служб принес доход $25,88 млрд., рост на 20%. В эту службу входят Azure, SQL Server, Windows Server, Nuance, GitHub и корпоративные сервисы. Выручка от Azure и других облачных сервисов выросла на 30%. Выручка по сегменту Productivity and Business Processes, включающему Office, LinkedIn и Dynamics, составила $19,25 млрд. Сегмент More Personal Computing, который включает направления Windows, Surface, Bing и Xbox, принес компании $16,89 млрд.

Во втором квартале Microsoft закрыл крупнейшую сделку по поглощению Activision Blizzard. Компания также анонсировала облачные чипы собственной разработки и начала продавать входящий в пакет Microsoft 365 сервис Copilot AI за $30 в месяц.

По прогнозам самой компании, выручка в третьем квартале составит от $60 млрд. до $61 млрд, что ниже ожидаемых аналитиками $60,93 млрд.