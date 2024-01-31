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31 января, 2024
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В автомобилях Peugeot будет использоваться ChatGPT для общения с водителями

Peugeot

Корпорация Stellantis, образованная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA, объявила о намерении использовать чат-бота ChatGPT для улучшения голосового помощника в легковых автомобилях и фургонах бренда Peugeot. Таким образом, французский бренд присоединился к другим производителям, таким как Volkswagen и Mercedes, которые уже используют популярного ChatGPT в своих автомобилях.

«Мы интегрируем ChatGPT во все автомобили, включая новую модель e-3008, и небольшие коммерческие автомобили», — сказал директор по продуктовому плану Peugeot Жером Мишерон (Jerome Micheron).

На этой неделе Peugeot запустит пилотную версию сервиса с ChatGPT, который сможет подключаться к элементам управления транспортным средством, а также будет отвечать на вопросы навигационного и общего характера. Нововведение будет доступно владельцам машин во Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании. Планируется, что в 2024 году услуга войдет в стандартную комплектацию.

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