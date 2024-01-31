spot_img
31 января, 2024
ДомойAI / MLИИ-стартап Vermillio и голливудское агентство WME совместно будут бороться с дипфейками

ИИ-стартап Vermillio и голливудское агентство WME совместно будут бороться с дипфейками

WME

ИИ-стартап Vermillio и голливудское агентство по поиску талантов WME объединились для защиты знаменитостей от использования их личности в дипфейках, пишет издание The New York Times.

Vermillio создал платформу Trace ID, которая отслеживает фейковые изображения селебрити с помощью искусственного интеллекта. Технология позволяет внедрить «цифровой трекер» с идентификационными данными клиентов WME для определения подлинности изображений в сети. Можно или удалить подобный контент, либо потребовать оплату за использование внешности звезд. Trace ID использует блокчейн для мониторинга и записи изображений, но точный принцип работы компания не объяснила.

Данное партнерство также поможет исполнителям и актерам защитить свои интересы, если студии захотят, например, использовать ИИ для перевода контента на другие языки.

На прошлой неделе в интернете распространились дипфейки певицы Тейлор Свифт порнографического характера. Один из подобных постов в соцсети X набрал более 45 млн. просмотров и сотни тысяч лайков. Поддельный контент завирусился настолько, что теперь его практически невозможно удалить. Руководству соцсети пришлось временно отключить поиск по имени Свифт для решения данной проблемы.

Предыдущая статья
Nar расширяет сеть продаж и обслуживания по всей стране
Следующая статья
Microsoft отчитался за второй квартал 2024 финансового года
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,080ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
707ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»