ИИ-стартап Vermillio и голливудское агентство WME совместно будут бороться с дипфейками

ИИ-стартап Vermillio и голливудское агентство по поиску талантов WME объединились для защиты знаменитостей от использования их личности в дипфейках, пишет издание The New York Times.

Vermillio создал платформу Trace ID, которая отслеживает фейковые изображения селебрити с помощью искусственного интеллекта. Технология позволяет внедрить «цифровой трекер» с идентификационными данными клиентов WME для определения подлинности изображений в сети. Можно или удалить подобный контент, либо потребовать оплату за использование внешности звезд. Trace ID использует блокчейн для мониторинга и записи изображений, но точный принцип работы компания не объяснила.

Данное партнерство также поможет исполнителям и актерам защитить свои интересы, если студии захотят, например, использовать ИИ для перевода контента на другие языки.

На прошлой неделе в интернете распространились дипфейки певицы Тейлор Свифт порнографического характера. Один из подобных постов в соцсети X набрал более 45 млн. просмотров и сотни тысяч лайков. Поддельный контент завирусился настолько, что теперь его практически невозможно удалить. Руководству соцсети пришлось временно отключить поиск по имени Свифт для решения данной проблемы.