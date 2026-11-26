Рабочий день давно не заканчивается у офисного стола. Менеджер правит договор на ноутбуке в кофейне, бухгалтер проверяет почту с телефона в очереди, директор открывает отчеты на планшете в аэропорту. Работать стало удобнее, но вместе с этим появился вопрос, который IТ-отделам приходится задавать все чаще. Где сейчас данные компании, если они разошлись по десяткам ноутбуков, телефонов и планшетов, и половина из них находится вне офиса?

В прошлой публикации «Как рассеянность может стать причиной утечки данных. Что такое MDM и почему это касается каждого сотрудника» я поделился историей Чингиза, который забыл сумку с ноутбуком в метро. Без MDM эта история закончилась бы утечкой и сорванными переговорами. С MDM ее закрыл бы двухминутный звонок в IТ-отдел. Тогда мы разобрали, что такое MDM и почему это касается каждого сотрудника. Теперь пойдем глубже: как система устроена изнутри, как новые устройства настраиваются без участия администратора и как выбрать решение под свою компанию.

Не только смартфоны

MDM расшифровывается как Mobile Device Management (управление мобильными устройствами). Название сохранилось с тех времен, когда такие системы управляли только смартфонами. Сегодня в понятие «мобильное устройство» входит все, что сотрудник носит с собой и с чем работает вне офиса: ноутбуки на Windows и macOS, смартфоны на iOS и Android, планшеты, а также терминалы и киоски в магазинах и на складах. Когда я пишу в этой статье «MDM», то имею в виду управление всеми рабочими устройствами компании, а не только смартфонами.

Почему это стало срочным

Злоумышленники давно поняли, что проще всего добраться до данных через устройство сотрудника. В отчете Verizon Data Breach Investigations Report 2026 сказано прямо: атаки через поддельные SMS и телефонные звонки срабатывают на 40% успешнее классического фишинга по электронной почте. Люди научились не открывать подозрительные письма, и мошенники переключились на SMS и звонки.

Остальные риски вполне бытовые. Ноутбук без шифрования забыли в такси. Сотрудник установил программу с сомнительного сайта, а вместе с ней вредоносный код. Документ ушел через открытый Wi-Fi в торговом центре. Уволившийся менеджер унес на личном ноутбуке рабочую почту и базу клиентов. Как быстро такая мелочь превращается в кризис, видно по истории Чингиза: от забытой во вторник в метро сумки до звонков встревоженных клиентов в пятницу прошло меньше недели.

В Азербайджане есть своя особенность: рабочая переписка здесь почти целиком живет в WhatsApp. Договоры, сканы паспортов клиентов, фото накладных лежат в личном мессенджере на личном телефоне. Когда сотрудник уходит, все это уходит вместе с ним, и компания даже не знает, что именно потеряла.

Как это работает

У разных производителей детали отличаются, но цикл везде примерно одинаковый:

Сначала устройство регистрируется в системе. Лучше всего, если это происходит при первом включении, без участия администратора. Затем на него автоматически приходят настройки: Wi-Fi и VPN, почта, сертификаты, рабочие программы. Набор зависит от того, в каком отделе работает человек. Бухгалтер получает одно, дизайнер — другое.

Дальше включаются политики. На ноутбуке — это шифрование диска через BitLocker на устройствах с Windows устройств или FileVault — на Apple, сложный пароль, автоблокировка экрана, запрет на установку программ вне одобренного списка, иногда контроль USB-накопителей. На смартфоне — это PIN-код, шифрование и корпоративный каталог приложений. Эти правила действуют постоянно, а не только при первой настройке. Если сотрудник решит, что вводить пароль каждый раз неудобно, и попробует его отключить, система этого не позволит.

Наконец, мониторинг. IТ-отдел видит, какая версия системы стоит на каждом устройстве, какие обновления не установлены, какие программы появились. Обновления можно «раскатить» на весь парк сразу или по расписанию. А если устройство пропало, его блокируют или стирают данные удаленно одной командой.

И ни на одном из этих этапов сотруднику не нужно нести ноутбук в IТ-отдел.

Ноутбук, который настраивает себя сам

Отдельно стоит рассказать про zero-touch deployment (развертывание без касания). Долгие годы новый ноутбук проходил одинаковый путь: его привозили в офис, администратор распаковывал его, полдня настраивал вручную, упаковывал обратно и передавал сотруднику. Для компании с филиалами в регионах или удаленными работниками такая схема превращается в логистическую проблему.

Zero-touch работает в два этапа. Первый называется автоматической регистрацией. Когда компания покупает устройство у авторизованного поставщика, его серийный номер сразу закрепляется за организацией в сервисе производителя. Для Mac, iPhone и iPad это Apple Business Manager, для ноутбуков на базе Windows — сервис Windows Autopilot. Сотрудник получает коробку курьером, включает ноутбук, подключается к интернету, и устройство само находит MDM-сервер своей компании.

Второй этап называют настройкой «по воздуху». Сервер отправляет на устройство программы, почту, VPN и правила безопасности, включает шифрование. Через короткое время после первого включения человек получает готовое рабочее место, а IТ-специалист так ни разу и не прикоснулся к технике.

Скорость здесь не единственный плюс. Пользователь не может пропустить шаг с паролем или шифрованием, потому что настройки приходят принудительно. Ошибок от ручной настройки становится меньше, а каждое новое устройство с первой минуты числится в системе и не превращается в неучтенную технику, о которой IТ-отдел узнает через полгода.

Личные устройства

Почему MDM не означает слежку за сотрудником, я подробно объяснял в предыдущей статье. Коротко: если сотрудник работает с личного смартфона или ноутбука, компания управляет только рабочей частью устройства. Личные фотографии, переписка и программы остаются за ее пределами, а при увольнении стирается только рабочая часть.

MDM или UEM

Раз уж мы говорим не только о смартфонах, то нужно упомянуть еще одну аббревиатуру — UEM (Unified Endpoint Management). Формально единое управление конечными точками и есть то, о чем мы говорим в этой статье: одна консоль для ноутбуков, компьютеров, смартфонов и планшетов. На практике термины давно смешались, и большинство людей называет все это MDM.

В январе 2026 года Gartner выпустил Magic Quadrant for Endpoint Management Tools и сравнил в нем 18 вендоров по тому, насколько хорошо они управляют всеми типами устройств, а не только смартфонами. Если поставщик по-прежнему предлагает «только мобильное MDM», стоит сразу спросить, а как он будет управлять ноутбуками компании.

Как выбрать решение?

Универсального ответа нет. Выбор зависит прежде всего от того, из чего состоит парк устройств. Если компания работает почти полностью на технике Apple, стоит смотреть на специализированные платформы. Они поддерживают новые версии macOS и iOS в день выхода и глубже интегрированы с Apple Business Manager. Если в компании есть и ноутбуки на Windows, и MacBook, и смартфоны на Android, то удобнее будет использовать кроссплатформенное решение, где все устройства подчиняются одним правилам. Три популярные платформы — Microsoft Intune, Jamf Pro и ManageEngine Endpoint Central — и то, какой компании какая из них подойдет, мы сравнивали в предыдущей статье на тему MDM.

Озвучу то, что не очень нравится продавцам лицензий: для компании со штатом до 30 человек на Microsoft 365 Business Premium отдельное MDM чаще всего не нужно. Intune уже оплачен, его просто никто не настроил. Платить за другую систему имеет смысл, когда в парке много компьютеров Mac или когда нужно локальное размещение данных.

Независимо от направления, при выборе стоит проверить несколько вещей:

поддерживает ли система zero-touch регистрацию через Apple Business Manager, Windows Autopilot и Android Zero-Touch;

управляет ли она шифрованием дисков на ноутбуках (BitLocker, FileVault);

умеет ли ставить обновления операционной системы и сторонних программ и задавать минимальную допустимую версию;

есть ли корпоративный каталог, откуда сотрудники сами ставят одобренное программное обеспечение;

какие отчеты система формирует для аудита и подходят ли они под требования вашей отрасли (ISO/IEC 27001, GDPR, требования регулятора);

можно ли удаленно заблокировать, стереть или перевести в режим пропажи и ноутбук, и смартфон;

связана ли система с учетными записями сотрудников, чтобы доступ к данным зависел и от пользователя, и от состояния его устройства.

Прежде чем сравнивать платформы, оцените стартовую точку: сколько у вас устройств, где включено шифрование, какие давно не обновлялись и где хранятся рабочие документы. Это можно сделать самостоятельно или с нами в Rahimli Tech Solutions. На выходе вы получите список уязвимостей и план внедрения MDM под ваш бюджет.

С чего начать?

Чаще всего на встречах я слышу не «зачем нам MDM», а «у нас нет на это времени». Это понятно: IТ-отдел из двух человек и так закрывает все подряд. Но именно им MDM приносит больше всего экономии. Обновления, установка программ и подготовка ноутбуков для новых сотрудников, на которые раньше уходили дни, превращаются в задачи, которые выполняются сами.

Если бюджета на полноценное MDM пока нет, это не повод откладывать безопасность. В прошлой статье я перечислял пять бесплатных мер, которые можно внедрить уже сегодня: хранить документы в облаке, а не на диске ноутбука, настроить ролевой доступ, включить шифрование BitLocker или FileVault, поставить PIN-код с автоблокировкой и не держать рабочие файлы в личных мессенджерах.

Разница между управляемым и неуправляемым парком устройств обычно становится очевидной в тот момент, когда пропадает первый ноутбук. Чингиз, кстати, теперь блокирует экран, даже когда отходит за кофе. Хотелось бы, чтобы соблюдению таких мер предосторожности не предшествовала потеря ноутбука.

Полезные ссылки

Apple Business Manager: https://www.apple.com/business/ Windows Autopilot: https://learn.microsoft.com/en-us/autopilot/overview Android Zero-Touch: https://www.android.com/enterprise/management/zero-touch/ Microsoft Intune: https://www.microsoft.com/en-us/security/business/microsoft-intune Jamf Pro: https://www.jamf.com/products/jamf-pro/ ManageEngine Endpoint Central: https://www.manageengine.com/products/desktop-central/ https://infocity.tech/ecosystem/company/rahimli-tech-solutions/

Турал Рагимли, специалист по IТ-инфраструктуре и кибербезопасности для малого и среднего бизнеса