GameSummit Baku 2024: масштабное игровое событие пройдет в Баку с 31 мая по 2 июня

С 31 мая по 2 июня в Crystal Hall планируется проведение самого крупного в регионе игрового фестиваля GameSummit Baku 2024.

На саммите, который организуется в Баку уже в третий раз, будет уделено особое внимание передовой виртуальной реальности и симуляторам. Также будут освещены последние игровые инновации, достижения местных разработчиков игр и будет проведен глобальный турнир по киберспорту. Фестиваль будет состоять из Бизнес-дня, Дня киберспорта, а также косплея и концертов.

У посетителей будет возможность погрузиться в виртуальную реальность и испытать ностальгию по прошлому, уделив время ретро-играм на таких легендарных консолях как NES, SEGA и PlayStation 1. На GameSummit Baku 2024 также пройдет конкурс косплея, в котором участники смогут продемонстрировать свои костюмы, вдохновленные играми, аниме, комиксами и другими областями гик-культуры.