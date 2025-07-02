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2 июля, 2025
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Hewlett Packard Enterprise завершает сделку по приобретению Juniper Networks

Juniper Networks

Сегодня компания HPE объявила об успешном завершении ранее объявленного приобретения Juniper Networks — лидера в области построения сетей на основе искусственного интеллекта. Объединение позволяет HPE использовать растущие возможности рынка ИИ и гибридной облачной структуры, создав ведущее в отрасли облачное и управляемое искусственным интеллектом портфолио, включая полный современный сетевой стек. Сделка удваивает размер сетевого бизнеса HPE и предоставляет клиентам комплексный портфель сетевых решений.

«Сегодня начинается новая эра для HPE — теперь мы находимся в эпицентре трансформации IТ, где сходятся ИИ и сетевые технологии, — сказал Антонио Нери, президент и генеральный директор HPE. — Помимо позиционирования HPE для предложения нашим клиентам современной альтернативной сетевой архитектуры и еще более дифференцированного и полного портфеля в гибридном облаке, ИИ и сетевых технологиях, это объединение ускоряет нашу стратегию прибыльного роста, поскольку мы углубляем нашу клиентскую релевантность и расширяем наш общий целевой рынок в привлекательные смежные области. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать команду Juniper в HPE».

Рами Рахим, бывший генеральный директор Juniper Networks также отметил, что HPE и Juniper имеют уникальную возможность произвести революцию в сетевой отрасли в самое важное и актуальное время.

Напомним, что компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) официально объявила о приобретении производителя сетевого оборудования Juniper Networks за 14 млрд. долларов 10 января 2024 года. 5 августа 2024 года эту сделку одобрила Европейская комиссия, а 30 июня 2025 года Министерство юстиции США (DOJ) урегулировало судебный процесс против Hewlett Packard Enterprise (HPE) по делу о приобретении Juniper Networks. Изначально DOJ попыталось заблокировать сделку в январе, утверждая, что это снизит конкуренцию на рынке беспроводных сетевых решений в США, где HPE и Juniper занимают второе и третье места после Cisco Systems.

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