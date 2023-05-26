Neuralink получил разрешение на тестирование нейрочипов на людях

Компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink получила разрешение от регулирующих органов США на испытания своих мозговых имплантатов на людях.

Neuralink заявила, что разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на ее первое клиническое исследование на людях является «важным первым шагом» для ее технологии.

«Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA на запуск нашего первого клинического исследования на людях. Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA», — говорится в сообщении Neuralink.

Уже испытанные на свиньях и обезьянах импланты, устанавливаемые в черепной коробке в непосредственной близости от коры головного мозга, теоретически должны позволить парализованным пациентам управлять курсором компьютера буквально «силой мысли», открывая дорогу к созданию специализированных бионических протезов и позволяя утратившим контроль над речевым аппаратом и моторные функции людям вернуть способность общаться с окружающими.

Пока что компания не начала поиск добровольцев, которые могли бы принять участие в клинических испытаниях

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