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3 июля, 2025
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Центральная Евразия в Кремниевой долине: новый поток AlchemistX & Silicon Valley Residency Program

AlchemistX

Astana Hub совместно с IT Park Uzbekistan, Silkroad Innovation Hub и Alchemist Accelerator при поддержке министерств цифровизации и венчурных фондов Казахстана и Узбекистана объявляют о запуске второго потока AlchemistX & Silicon Valley Residency Program. Программа открывает стартапам из Центральной Евразии возможность ускоренного выхода на рынок США и установления партнерств с ведущими игроками глобальной технологической индустрии.

Заявки на участие принимаются до 11 июля 2025 года по ссылке.

Участников ждет четырехмесячное погружение в экосистему одного из главных мировых центров инноваций: индивидуальное менторство от венчурных партнеров, участие в профильных мероприятиях, практические сессии по выходу на рынок США и финальный Demo Day перед инвесторами.

«Программа AlchemistX & Silicon Valley Residency стала подтверждением того, что стартапы Центральной Евразии могут не просто учиться у Кремниевой долины, но и на равных входить в ее экосистему. По итогам прошлого потока 22 команды привлекли $1,4 млн инвестиций и заключили коммерческие сделки на $380 тысяч. Прогнозируемый доход этих стартапов в 2025 году составляет $17 млн. Это отражает не только потенциал региона, но и то, как правильно выстроенная программа акселерации может масштабировать реальные бизнес-решения. Мы видим, как выпускники выходят на рынок США, заключают долгосрочные контракты и продолжают расти уже после завершения программы – и именно это является главной целью нашего подхода», – отметил Танат Ускембаев, управляющий директор Astana Hub.

Участие в программе предполагает физическое присутствие основателей в США, владение английским языком на рабочем уровне и регистрацию стартапа в Казахстане или Узбекистане, включая резидентство в Astana Hub, МФЦА или IT Park Uzbekistan. В этом году участие в программе AlchemistX смогут принять стартапы из Казахстана и Узбекистана, а Silicon Valley Residency также открыта для проектов из других стран Центральной Евразии, прошедших конкурсный отбор.

Подробности о программе AlchemistX & Silicon Valley Residency Program и подаче заявки на участие можно найти на сайте alchemistsvr.com. Информация об участниках первого потока доступна на платформе astanahub.com.

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