Xerox завершает сделку по приобретению Lexmark за 1,5 млрд. долларов

Компания Xerox завершила сделку по приобретению Lexmark за 1,5 млрд. долларов. Обе компании являются ведущими игроками рынка офисной печати. В итоге компания будет обслуживать более 200 тысяч клиентов в 170 странах мира и управлять примерно 125 производственными и логистическими площадками в 16 странах. Глава Xerox Стив Бэндроуцак (Steve Bandrowczak) останется на своем посту, а президент Lexmark Аллен Воурман (Allen Waugerman) покинет компанию.

В Xerox ожидают, что слияние начнет приносить положительный эффект уже в следующем году, а через 2 года компания планирует достичь экономии в размере 240 млн. долларов в год за счет объединения операций.

Компания Lexmark была основана в 1991 году, вышла на биржу в 1995 году и достигла пика популярности в начале XXI века. После выхода из бизнеса по производству бытовых струйных принтеров в 2012 году и последующего ухода в частную собственность в 2016 году компания продолжила терять долю рынка. Компания Xerox, чья история началась 1959 году, сыграла ключевую роль в развитии копировальной техники. Теперь обе компании делают ставку на объединение ресурсов для адаптации к новым реалиям рынка, когда массовый переход пользователей на цифровые технологии и мобильные устройства серьезно отразился на рынке домашней и офисной печати.