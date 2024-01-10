Компания ASUS представила бизнес-ноутбуки ExpertBook и ПК ExpertCenter нового поколения с технологиями ИИ на выставке CES 2024

Компания ASUS представила феноменальные технические решения в широкой линейке суперсовременных устройств, а также подтвердила свою приверженность принципам устойчивого развития на презентации «В поисках невероятного» в рамках выставки CES 2024, которая проходит в Лас-Вегасе.

В рамках презентации был показан широкий спектр коммерческих устройств с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Расскажем подробнее об обновленных моделях бизнес-ноутбуков ASUS ExpertBook B5 и настольных ПК ASUS ExpertCenter D5, D7 и D9.

ASUS ExpertBook B5 (B5404 / B5604) – ноутбук с поддержкой технологий ИИ для бизнеса

ASUS ExpertBook B5 – ноутбук бизнес-класса с поддержкой технологий искусственного интеллекта, предлагающий великолепную производительность в компактном формате. Данная модель выпускается в версиях с дисплеем диагональю 14 и 16 дюймов и отвечает самым актуальным потребностям к современному бизнес-устройству для продуктивной работы в гибридном формате. В основе ExpertBook B5 лежит новейший процессор Intel Core Ultra 7 с тремя нейронными процессорами, использующими алгоритмы искусственного интеллекта для повышения производительности и усиления информационной защиты с использованием интеллектуальных технологий. В качестве опции аппаратная конфигурация модели B5 может включать графику NVIDIA GeForce RTX 2050, до двух твердотельных накопителей и до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 (SO-DIMM) для продуктивного решения повседневных деловых задач.

Заключенная в ультралегкий корпус 14-дюймовая модель B5 весит всего 1,29 кг и предлагает уникальное сочетание новейших технологий искусственного интеллекта для повышения производительности и невероятной портативности. Заключенный в корпус из легкого, но очень прочного магниево-алюминиевого сплава, этот ноутбук отличается высокой надежностью, отвечающей требованиям американского военно-промышленного стандарта. Встроенные модули 4G LTE и WiFi 7 (только для модели CMA) предоставляют возможности для непрерывной работы даже в дороге. По набору портов подключения ExpertBook B5 превосходит возможности обычных ноутбуков, предлагая порт Thunderbolt 4 и поддержку до трех внешних дисплеев с разрешением 4K, а также порт Ethernet RJ45 для проводного интернет-подключения при работе в офисе.

Будучи поистине универсальным устройством, ноутбук B5 оснащен поворотным креплением с возможностью раскрытия дисплейной крышки на 180°. Заключенный в узкую рамку сенсорный дисплей устройства с соотношением сторон 16:10 поддерживает стилус стандарта MPP 2.0. Для максимального удобства пользователя в этом ноутбуке реализованы такие технологии для улучшения качества конференц-связи, как ИК-камера ASUS AiSense и система интеллектуального шумоподавления, а также функция ASUS Private View и считыватель смарт-карт.

Ноутбук ExpertBook B5 превосходно подходит для многозадачной работы даже в дороге. Целый набор инновационных технологий, усиленная система информационной безопасности, поддержка современных высокоскоростных интерфейсов, автономность и портативность делают его незаменимым помощником для современных деловых людей.

Серии ASUS ExpertCenter D5/D7/D9 – эффективные и экологичные корпоративные решения для самых разных задач

Настольные ПК ASUS ExpertCenter D7 SFF (D700SER) и ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower (D901MDR) сочетают в себе эстетику и функциональность. Устройства, заключенные в ультракомпактный корпус объемом 8,6 л и 15,9 л, предлагают бескомпромиссный уровень производительности. В них предусмотрено все для комфортной и продуктивной работы, включая процессоры Intel 14-го поколения Raptor Lake Refresh серии S и полноразмерные видеокарты NVIDIA RTX 4060. Мощная конфигурация обеспечивает высокую скорость работы даже при выполнении ресурсоемких задач.

Преимущества этих ПК заключаются не только в их высокой производительности, но и в удобстве администрирования. Конструкция корпуса, позволяющая получать доступ внутрь компьютера без специальных инструментов, а также усовершенствованное расположение внутренних компонентов и раскладка кабелей помогают IT-специалистам быстрее проводить обслуживание и модернизацию компонентов. Для коммерческих устройств информационная безопасность имеет особое значение, поэтому в данных устройствах реализован целый комплекс мер, включая встроенный криптопроцессор TPM, слот для замка Kensington, а также сервисы ASUS Pre-Deployment Service (APDS) и ASUS Endpoint Management Service (AEMS) для защиты конфиденциальности данных.

Настольные компьютеры серии ExpertCenter производятся с применением переработанного пластика и оснащаются новым 500-ваттным блоком питания форм-фактора TFX и вентилятором с интеллектуальными технологиями для повышения энергоэффективности. Устройства протестированы на надежность в соответствии с требованиями американского военно-промышленного стандарта MIL-STD 810H, что гарантирует безотказную работу на долгие годы.

В настольных ПК серии ExpertCenter сочетаются безоговорочная надежность, безопасность и экологичность, что делает их прекрасным выбором для самых разных коммерческих предприятий в эпоху, когда цифровизация стала неотъемлемым условием для успешного развития бизнеса. В устройствах серии ASUS ExpertCenter продуманный дизайн гармонично сочетается с высокой производительностью и экологичностью, предопределяя будущее коммерческих компьютерных решений.