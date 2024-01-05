Dell выпустил линейку ноутбуков XPS 2024 года

Компания Dell накануне выставки CES 2024 представила линейку ноутбуков XPS 2024 модельного года: XPS 13 (9340), XPS 14 (9440) и XPS 16 (9640). Все ноутбуки в алюминиевых корпусах получили новейшие процессоры Intel Core Ultra. Модели похожи по дизайну, но размеры и начинка отличаются. Как и прошлогодний XPS 13 Plus, новинки вместо традиционного тачпада получили сенсорную панель с функцией тактильной отдачи.

Все модели получили клавиатуру, на которой появилась новая клавиша для вызова ИИ-помощника Windows Copilot в составе операционной системы Windows 11. Новая клавиша Copilot заменила клавишу Menu.

Dell XPS 13 предлагает выбор из 13,4-дюймовых IPS-экранов с поддержкой разрешения 1920 × 1200 или 2560 × 1600 пикселей с частотой обновления 120 Hz, либо OLED-панель с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Все дисплеи поддерживают Dolby Vision. Для двух последних заявлена поддержка сенсорного ввода.

Возможна установка 14-ядерного Core Ultra 5 125H с частотой до 4,5 GHz или 16-ядерного Core Ultra 7 165H с частотой до 5,0 GHz. Дискретной графики не предусмотрено, за обработку изображения отвечает встроенное в центральный процессор графическое ядро Intel Arc. Поддерживается до 64 Gb оперативной памяти LPDDR5X-6400, SSD — емкостью до 2 Tb (позже появится версия с 4 Tb). Питание подается от батареи на 55 Втч, поддерживается зарядка мощностью 60 Вт. Есть два порта Thunderbolt 4 (Type-C), поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Вес составляет 1,19 кг.

Цена Dell XPS 13 начинается с $1299,99.

Dell XPS 14 будет предлагать 14,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Hz, а также с сенсорной OLED-матрицей с разрешением 3200 × 2000 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Оба дисплея имеют поддержку Dolby Vision.

Ноутбук может оснащаться процессорами Core Ultra 7 165H или Core Ultra 7 155H с 16 ядрами и тактовой частотой до 4,8 GHz. Производитель предлагает конфигурацию со встроенной графикой Intel Arc или дискретным графическим процессором GeForce RTX 4050 (30 Вт). Модели с дискретной графикой оснащаются энергоэффективной памятью LPDDR5X-7467 в объеме до 64 Gb, версии без дискретной графики предлагают ОЗУ LPDDR5X-6400 в таком же объеме. Емкость твердотельных накопителей PCIe 4.0 — до 4 Tb. Ноутбук оснащен аккумулятором на 69,5 Вт·ч, заряжается через адаптер мощностью 60 Вт или 100 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, три Thunderbolt 4, считыватель карт памяти microSD и 3,5-мм аудиовыход. Вес составляет 1,68 кг.

Цена Dell XPS 14 стартует от $1699,99.

Dell XPS 16 – флагманская модель будет поставляться с 16,3-дюймовым дисплеем разрешением 1920 × 1200 пикселей, частотой обновления 120 Hz и поддержкой Dolby Vision, или сенсорной OLED-матрицей с разрешением 3840 × 2400 пикселей, частотой обновления 90 Hz и Dolby Vision.

Ноутбук сможет предложить процессоры Core Ultra 7 или 16-ядерный Core Ultra 9 185H с частотой до 5,1 GHz (в максимальной версии). Графика — от GeForce RTX 4050 до GeForce RTX 4070 (60 Вт). Модели с дискретной графикой оснащаются памятью LPDDR5X-7467 до 64 Gb. Версии без дискретной графики — LPDDR5X-6400 также до 64 Gb. Емкость твердотельных накопителей PCIe 4.0 составляет до 4 Tb. Батарея 99,5 Втч заряжается через 130-ваттный адаптер. В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, три Thunderbolt 4, считыватель карт памяти microSD и 3,5-мм аудиовыход. Вес составляет 2,13 кг.

Цена Dell XPS 16 начинается c $1899,99.

Все три новые модели ноутбуков Dell XPS появятся в продаже в первом квартале 2024 года.