Valve назвала победителей премии The Steam Awards 2023

Компания Valve в ночь на 3 января подвела итоги голосования на премию The Steam Awards 2023. Номинантов на премию выбирали сами пользователи Steam — отбор происходил с 21 ноября прошлого года.
Игрой года стала Baldur’s Gate 3. Она обошла такие игры как Resident Evil 4, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy и Lethal Company.
Полный список победителей премии The Steam Awards 2023:
- «Игра года» — Baldur’s Gate 3;
- «Игра года в виртуальной реальности» — Labyrinthine;
- «Любимое дитя» — Red Dead Redemption 2;
- «Лучшая игра на Steam Deck» — Hogwarts Legacy;
- «Друг познаётся в игре» — Lethal Company;
- «Выдающийся визуальный стиль» — Atomic Heart;
- «Самый инновационный геймплей» — Starfield;
- «Лучшая игра, которая вам не даётся» — Sifu;
- «Лучший саундтрек» — The Last of Us Part I;
- «Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — Baldur’s Gate 3;
- «Устройтесь поудобнее» — Dave the Diver.
Некоторые результаты удивляют. Геймплей космической RPG Starfield ну никак нельзя назвать инновационным, а игра Red Dead Redemption 2 уже несколько лет не получала обновлений от Rockstar Games.