spot_img
7 января, 2024
ДомойSoftwareИгрыValve назвала победителей премии The Steam Awards 2023

Valve назвала победителей премии The Steam Awards 2023

Valve

Компания Valve в ночь на 3 января подвела итоги голосования на премию The Steam Awards 2023. Номинантов на премию выбирали сами пользователи Steam — отбор происходил с 21 ноября прошлого года.

Игрой года стала Baldur’s Gate 3. Она обошла такие игры как Resident Evil 4, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy и Lethal Company.

Полный список победителей премии The Steam Awards 2023:

  • «Игра года» — Baldur’s Gate 3;
  • «Игра года в виртуальной реальности» — Labyrinthine;
  • «Любимое дитя» — Red Dead Redemption 2;
  • «Лучшая игра на Steam Deck» — Hogwarts Legacy;
  • «Друг познаётся в игре» — Lethal Company;
  • «Выдающийся визуальный стиль» — Atomic Heart;
  • «Самый инновационный геймплей» — Starfield;
  • «Лучшая игра, которая вам не даётся» — Sifu;
  • «Лучший саундтрек» — The Last of Us Part I;
  • «Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — Baldur’s Gate 3;
  • «Устройтесь поудобнее» — Dave the Diver.

Некоторые результаты удивляют. Геймплей космической RPG Starfield ну никак нельзя назвать инновационным, а игра Red Dead Redemption 2 уже несколько лет не получала обновлений от Rockstar Games.

Предыдущая статья
Dell выпустил линейку ноутбуков XPS 2024 года
Следующая статья
Представлен смартфон среднего уровня Honor X50 GT с камерой на 108 Мп
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,087ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
707ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»