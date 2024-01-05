Valve назвала победителей премии The Steam Awards 2023

Компания Valve в ночь на 3 января подвела итоги голосования на премию The Steam Awards 2023. Номинантов на премию выбирали сами пользователи Steam — отбор происходил с 21 ноября прошлого года.

Игрой года стала Baldur’s Gate 3. Она обошла такие игры как Resident Evil 4, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy и Lethal Company.

Полный список победителей премии The Steam Awards 2023:

«Игра года» — Baldur’s Gate 3;

«Игра года в виртуальной реальности» — Labyrinthine;

«Любимое дитя» — Red Dead Redemption 2;

«Лучшая игра на Steam Deck» — Hogwarts Legacy;

«Друг познаётся в игре» — Lethal Company;

«Выдающийся визуальный стиль» — Atomic Heart;

«Самый инновационный геймплей» — Starfield;

«Лучшая игра, которая вам не даётся» — Sifu;

«Лучший саундтрек» — The Last of Us Part I;

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — Baldur’s Gate 3;

«Устройтесь поудобнее» — Dave the Diver.

Некоторые результаты удивляют. Геймплей космической RPG Starfield ну никак нельзя назвать инновационным, а игра Red Dead Redemption 2 уже несколько лет не получала обновлений от Rockstar Games.