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5 января, 2024
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Клавиатура для Windows-устройств получила клавишу Copilot для вызова ИИ-помощника

Copilot

Компания Microsoft интегрировала новую клавишу Copilot на клавиатуры для ноутбуков и компьютеров под управлением Windows 11. Клавиша позволит пользователям буквально одним нажатием взаимодействовать с ИИ-помощником.

Клавиша Copilot — это первое существенное изменение в раскладке клавиатуры для компьютеров с Windows почти за три десятилетия. «Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК», — отметил Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi), вице-президент и директор по потребительскому маркетингу Microsoft.

Новая клавиша Copilot заменит клавишу Menu, которая на большинстве клавиатур располагается рядом с правым Alt. На данный момент неизвестно, можно ли будет использовать клавишу Copilot в сочетании с другими клавишами аналогично тому, как это происходит с клавишей Win. В странах, где Microsoft Copilot еще не работает, клавиша запускает стандартный поиск по Windows.

Новая клавиша появится на устройствах партнеров в этом году, в том числе на будущих продуктах серии Microsoft Surface.

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