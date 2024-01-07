AnTuTu: Android-смартфоны декабря, которыми больше всего довольны пользователи

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг Android-смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи. Учитывалась не мощность процессора, а реальные отзывы владельцев устройств.

По итогам декабря 2023 года лидером стал недавно представленный флагман iQOO 12 Pro, построенный на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Аппарат набрал 95,73% положительных отзывов.

На втором месте – Samsung Galaxy S23 Ultra, на третьем – Xiaomi MIX Fold 3. Премьера iQOO Neo9 состоялась совсем недавно, 27 декабря 2023 года, а уже модель получила в рейтинге четвертое место. Из недавних флагманов в рейтинг AnTuTu попали смартфоны iQOO 12 и Vivo X100.