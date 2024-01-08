Платежный сервис E-PUL и ATB bank первыми в Азербайджане запустили решение CyberSource от Visa, токенизацию Apple/GPay в сети торговых точек

Платежный сервис E-PUL, ATB bank и Visa анонсировали запуск решение CyberSource от Visa, токенизацию Apple/GPay в сети торговых точек. Теперь держателям банковской карты в Apple/Google кошельках перейдя на линк оплаты партнеров EPUL, не требуется вводить карточные данные и подтверждать 3DS код, для оплаты товара или услуги, достаточно воспользоваться TouchİD или FaceİD в смартфоне.

Платформа CyberSource — один из мировых лидеров в сфере обработки платежей, которая дает возможность торговцам принимать электронные платежи в разных каналах, удобно управлять ими, автоматически предупреждать мошенничество и безопасно хранить платёжные данные клиентов.

Преимущества CyberSource:

Помогает предприятиям безопасно и эффективно обрабатывать платежи;

Работает в 160 странах, охватывает 97% стран;

Использование готовых платформ электронной коммерции;

Кроме того, CyberSource обеспечивает простую интеграцию платежей и повышенную защиту от мошенничества. Используя CyberSource, предприятия смогли снизить риски мошенничества на 20 % и увеличить продажи на 15 %.

Оплата через CyberSource возможна с помощью любых карт Visa, а также с помощью цифровых кошельков Apple Pay или Google Pay.

Тесное стратегическое сотрудничество Visa и партнеров воплощает в реальность внедрение инновационных методов оплат и охватывает значительную долю эквайринга в Азербайджане, позволяет привлечь еще больше представителей бизнеса к использованию удобного, безопасного и экономически выгодного сервиса. Для пользователей преимущество технологии состоит в выборе способа платежа и легкости процесса оплаты.

«Стратегическая цель Visa — способствовать развитию безналичной экономики в Азербайджане. Запуск инновационного решения CyberSource в стране поднимет уровень цифровизации для торговцев, делая платежи еще быстрее, удобнее и безопаснее. Мы выражаем благодарность E-Pul и ATB Bank за сотрудничество. Уверены, что в будущем мы продолжим наше совместную работу по развитию цифровизации в стране», — отметил Нурлан Гаджиев, старший директор и региональный менеджер Visa в Азербайджане.

«Азербайджан является быстро растущим рынком электронной коммерции. Объемы операций в этой сфере стремительно увеличиваются, порождая не только новые возможности, но и новые вызовы для онлайн-бизнеса. Мы много работаем над тем, чтобы обеспечить максимальную скорость, удобство и безопасность безналичных платежей и нам приятно, что мы стали первым в Азербайджане финтек партнером CyberSource решения от Visa» — отметил Самир Насибов, генеральный директор платежного сервиса E-PUL, компания PaySis.

«Мы гордимся тем, что внедряем инновации в финансовых технологиях в Азербайджане, и намерены продолжить эту тенденцию. Мы рады представить технологию, которая гарантирует безопасный и инновационный прием платежей транснациональным корпорациям и нашим местным партнерам, доступную на платформе Visa Platform Connect.», — рассказал Намид Абдулов, директор процессингового центра банка АТБ.

Компания «PaySis», являющаяся юридическим собственником платформы EPUL, была основана в августе 2014 года. EPUL предоставляет İT услуги в сфере платежей и осуществляет агрегаторские услуги, финансовые интеграции и др.

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