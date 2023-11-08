Представлены мощные флагманы iQOO 12 и iQOO 12 Pro

Компания iQOO представила флагманские смартфоны iQOO 12 и 12 Pro с прокаченными экранами, мощным железом, фирменным «игровым» сопроцессором, большой испарительной камерой и продвинутыми камерами. По дизайну — у iQOO 12 острые грани корпуса и плоский дисплей, у Pro-версии — закругленные грани и экран-водопад.

В основе смартфонов лежит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, устройства получили «игровой» процессор Q1 собственной разработки. Компания утверждает, что Q1 на 10% снижает энергопотребление, поддерживает высокое разрешение в играх и сохраняет комфортную температуру смартфона. Даже после часовой игровой сессии температура SoC не превышает 40,5 °C. Систему охлаждения с 11 датчиками, которые измеряют температуру корпуса в режиме реального времени, производитель позиционирует как «самую большую в истории iQOO».

Базовая версия iQOO 12 оснащена 6,78-дюймовым OLED-дисплеем (Visionox 8T), соотношением сторон 20:9, разрешением 2800 x 1260 пикселей, частотой обновления 144 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и ШИМ-частотой 2160 Hz. Максимальная яркость достигает 3000 нит.

Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя стандарта UFS 4.0 – 256Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера включает следующие датчики: 50 Мп (OmniVision OV50H, 1/1.3″, f/1.68, OIS), 50 Мп (широкоугольная, Samsung JN1, 1/2.76″, f/2.0, автофокус для макро) и 64 Мп (телефото, OmniVision OV64B, 1/2″, f/2.46, оптический зум x3, гибридный зум 100x). Все датчики работают в связке с фирменным процессором обработки изображений V3. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (ISOCELL 3P9, f/2.45, AI, HDR). Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Цены: 12/256 Gb — $549, 16/512 Gb — $590, 16 Gb/1 Tb — $645.

iQOO 12 Pro получил 6,78-дюймовый AMOLED Е7 экран (LTPO 4.0), соотношением сторон 20:9, разрешением 3200 x 1440 пикселей, переменной частотой обновления 1-144 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и ШИМ-частотой 1440 Hz. Пиковая яркость составляет 3000 нит.

Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 16 Gb, емкость накопителя стандарта UFS 4.0 – 256Gb, 512 Gb или 1 Tb. Набор камер идентичен базовой модели. Аккумулятор емкостью 5100 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт, 50 Вт беспроводной и 10 Вт реверсивной.

Цены: 16/256 Gb — $686, 16/512 Gb — $754, 16 Gb/1 Tb — $823.

В оснащение смартфонов также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, стереодинамики с Hi-Res Audio, экранный сканер отпечатков пальцев (короткофокусный у базовой модели, ультразвуковой у Pro-версии) и защита IP64 (iQOO 12), IP68 (iQOO 12 Pro). Аппараты работают под управлением Android 14 с оболочкой OriginOS 4.

Габариты iQOO 12 составляют 163,22 x 75,88 x 8,1/8,35 мм (стекло/кожа), вес — 203,7/198,5 гр. (стекло/кожа). Габариты iQOO 12 Pro – 164,63 x 75,4 x 8,58/8,75 мм (стекло/кожа), вес — 210/205 гр. (стекло/кожа).

В продажу в Китае смартфоны поступят 24 ноября в трех расцветках корпуса: белой и черной из стекла и красной из эко-кожи.