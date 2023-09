Серия Intel NUC теперь официально является частью ASUS

В июле этого года компания Intel сообщила, что прекращает дальнейший выпуск мини-ПК семейства Next Unit of Computing (NUC). Кроме того, было объявлено о заключении соглашения с компанией ASUS, в рамках которого она будет производить, продавать и поддерживать линейку NUC с 10-го по 13-е поколения, а также займется новыми поколениями этих мини-ПК.

Теперь ASUS официально запустила соответствующее направление. Компания объявила, что с 1 сентября стала полноправным членом семейства NUC.

