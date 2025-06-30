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1 июля, 2025
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В Китае провели первый в мире футбольный турнир между гуманоидными роботами

футбольный турнир

В Китае состоялся первый в мире футбольный турнир Robo League, в котором приняли участие роботы-гуманоиды.

Robo League — первый турнир по футболу среди полностью автономных полноразмерных гуманоидных роботов. Роботы игроки, полностью автономные, действовали самостоятельно, без помощи операторов. В финале участвовали четыре китайские команды. Матчи длились два тайма по 10 минут с пятиминутным перерывом. Победителем турнира стала THU Robotics, обыгравшая Mountain Sea со счетом 5:3.

Роботы, несмотря на некоторую неуклюжесть в движениях, продемонстрировали высокий уровень автономности. Каждый робот был оснащен камерами и датчиками, позволяющими распознавать мяч и ориентироваться в пространстве. Вся система визуального восприятия работает на основе оптических камер. Для того, чтобы избежать ошибок и четко идентифицировать белый цвет мяча, разработчики исключили белый цвет в экипировке роботов, судей и персонала.

Как пояснил основатель компании Booster Robotics Чэн Хао (Cheng Hao), точность распознавания мяча на расстоянии до 20 метров превышает 90%. Робот анализирует положение мяча, ворот и игроков, после чего выбирает оптимальное действие, например, передачу или удар по воротам.

Сейчас в Китае готовятся к Мировым играм гуманоидных роботов — они пройдут с 15 по 17 августа 2025 года. Мероприятие приурочено ко Всемирной конференции по робототехнике.

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