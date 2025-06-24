Nvidia представила видеокарту GeForce RTX 5050 с 8 Gb памяти за $249

Компания Nvidia представила настольную видеокарту начального уровня GeForce RTX 5050 – самую доступную в семействе Blackwell. Для недорогих игровых ноутбуков также была представлена мобильная версия.

GeForce RTX 5050 получила графический процессор GB207-300 с 2560 ядрами CUDA и 8 Gb памяти GDDR6. Новая модель стала единственной видеокартой в семействе Blackwell с памятью прошлого поколения, тогда как все остальные перешли на GDDR6X. Базовая частота GPU составляет 2,31 GHz, Boost-частота заявлена на уровне 2,57 GHz.

Уровень энергопотребления составляет 130 Вт, а для подключения потребуется один 8-контактный кабель питания. Nvidia рекомендует для стабильной работы видеокарты использовать в ПК блок питания мощностью не менее 550 Вт. У мобильной версии показатель энергопотребления составляет 115 Вт. Видеокарта поддерживает все технологии DLSS 4, в том числе многокадровую генерацию. Предусмотрено четыре видеовыхода: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Для сравнения, Radeon RX 9060 XT от AMD предлагает два DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b.

Компания не станет выпускать собственную версию RTX 5050 Founders Edition. Все модели видеокарты произведут сторонние производители. Продажи Nvidia GeForce RTX 5050 стартуют в конце июля по рекомендованной цене $249.