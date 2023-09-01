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1 сентября, 2023
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Honor Magic V Purse – стильный складной смартфон для женской аудитории

Honor Magic V Purse

На выставке IFA 2023 в Берлине компания Honor анонсировала складной смартфон Magic V Purse. Это уже третий складной смартфон бренда после Magic V2 и Magic Vs.

Honor Magic V PurseMagic V Purse ориентирован на женскую аудиторию. Смартфон позиционируется как модный аксессуар, который можно носить как небольшую дамскую сумочку в руках или на плече, что вызывает вопросы о практичности и долговечности пластикового наружного дисплея. К модели будут предлагаться сменные ремешки с разным дизайном и длиной. За стиль отвечают тематические заставки для режима Always On Display, а также бело-золотой дизайн корпуса смартфона.

Чтобы разложить аппарат, нужно нажать на кнопку в центре боковой рамки. В отличие от всех представленных ранее складных смартфонов Honor, основной экран Magic V Purse складывается не внутрь, а наружу. Такая конструкция позволила сделать смартфон очень тонким — в сложенном состоянии смартфон обладает толщиной в 9,9 мм — тоньше, чем Galaxy S23 Ultra.

Технических характеристик производитель не представил. Единственное, что известно — шарнир способен выдержать 400 000 циклов складывания. Не исключено, что полноценный анонс Honor Magic V Purse сперва состоится в Китае.

Также Honor представил глобальную версию смартфона Magic V2, премьера которого состоялась в Китае в июле этого года.

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