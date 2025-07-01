Nvidia прекращает поддержку видеокарт серий GeForce GTX 700, 900 и 10

Компания Nvidia прекращает официальную техническую поддержку для ряда графических процессоров, включая серии Maxwell, Pascal и Volta. Новая крупная ветка драйверов под номером 580 станет последней для популярных в прошлом видеокарт серий GeForce GTX 700, GTX 900 и GTX 10.

После прекращения поддержки владельцы данных видеокарт перестанут получать обновления с оптимизациями и новыми функциями. Nvidia рекомендует пользователям обновить оборудование до более свежих моделей для обеспечения совместимости с будущими технологиями.

Пользователи могут столкнуться с ограничениями при использовании устаревших GPU на ПК с Windows и Linux. Nvidia отмечает, что фокус смещается на развитие архитектур Ampere и Ada Lovelace, что отражено в графике поддержки. Для тех, кто использует карты с поддержкой Vulkan, сохраняется базовая совместимость, но без обещаний долгосрочных обновлений.

Поддержка прекращается для архитектур, возраст которых составляет от 8 до 11 лет. Серия GeForce GTX 16, основанная на архитектуре Turing, пока что сохранит полную поддержку и будет получать обновления драйверов.