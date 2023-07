Intel прекращает производство миникомпьютеров NUC

Компания Intel объявила, что прекращает дальнейший выпуск мини-ПК семейства Next Unit of Computing (NUC). Напомним, что первый мини-ПК NUC вышел в 2013 году. При этом компания рассчитывает на то, что сторонние производители продолжат развивать экосистему NUC.

«Мы решили прекратить прямые инвестиции в бизнес Next Unit of Compute (NUC) и изменить нашу стратегию, чтобы позволить нашим партнерам по экосистеме продолжать инновации и рост NUC. Это решение не повлияет на остальные подразделения Intel Client Computing Group (CCG) или Network and Edge Computing (NEX). Кроме того, мы работаем с нашими партнерами и клиентами, чтобы обеспечить плавный переход и выполнение всех наших текущих обязательств», — говорится в заявлении Intel.