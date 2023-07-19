Партнерство Intel и ASUS позволит развивать линейку миникомпьютеров NUC

Компания Intel недавно объявила, что прекращает производство миникомпьютеров NUC, а также закрывает подразделение Next Unit of Compute, которое отвечало за ряд продуктов, включая мини-ПК, эталонные системные платы, эталонный дизайн ноутбуков и другие.

При этом компания надеялась на то, что сторонние производители продолжат развивать экосистему NUC. Теперь Intel сообщил о заключении соглашения с компанией ASUS, в рамках которого она будет производить, продавать и поддерживать линейку NUC с 10-го по 13-е поколения, а также займется новыми поколениями этих мини-ПК.

«Наша команда разработчиков систем NUC представила уникальные продукты, которые стимулировали инновации на рынке сверхмалых форм-факторов. Поскольку мы меняем нашу стратегию, чтобы позволить партнерам по экосистеме продолжать инновации и рост системных продуктов NUC, нашим приоритетом является обеспечение плавного перехода для наших клиентов и партнеров. Я с нетерпением жду, когда ASUS продолжит выпускать исключительные продукты и поддерживать клиентов наших систем NUC», — сказал Сэм Гао(Sam Gao), вице-президент Intel и генеральный менеджер Intel Client Platform Solutions.

В соответствии с соглашением ASUS получит лицензию на дизайн продуктовой линейки систем Intel NUC. Компания создаст новое бизнес-подразделение под названием ASUS NUC BU.

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