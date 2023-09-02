Motorola Moto G84: экран 120 Hz, 12 Gb ОЗУ и камера с OIS

Компания Motorola выпустила новый смартфон среднего ценового сегмента Moto G84. Покупателям предложен достойный аппарат с хорошим соотношением цены и характеристик. Moto G84 получил экран с высокой частотой обновления, большой объем памяти, камеру с OIS и емкий аккумулятор. Задняя панель смартфона покрыта экокожей, а одна из версий выделяется цветом Viva Magenta. Эксперты института Pantone назвали этот оттенок цветом 2023 года из-за «дерзости» и «энергичности».

Смартфон оснащен 6,55-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, 10-битным отображением цвета и пиковой яркостью до 1300 нит. Основой Moto G84 стал процессор среднего уровня Snapdragon 695, который работает в связке с 12 Gb оперативной памяти и накопителем на 256 Gb.

В двойную основную камеру входят датчик на 50 Мп (1/1,5″, f/1.88, OIS) и 8 Мп широкоугольный сенсор (f/2.2, угол обзора 118 гр., автофокус для макро). Встроенная в экран фронтальная камера получила разрешение 16 Мп (f/2.45).

За питание смартфона отвечает аккумулчтор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Также есть поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, стереодинамики Dolby Atmos, два микрофона и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Корпус устройства защищен от воды по стандарту IP54. Используется Android 13. Габариты и вес составляют 160 x 74,4 x 7,6 мм и 168 гр.

Moto G84 уже поступил в продажу в Индии по цене $242. Доступные цвета корпуса: белый, черный и красный.

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