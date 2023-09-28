Meta представила VR-гарнитуру Quest 3

Компания Meta на мероприятии Connect, кроме умных очков Ray-Ban Meta Smart Glasses, представила гарнитуру виртуальной реальности Quest 3. Анонс устройства состоялся летом этого года, но технических подробностей не было.

Вес Quest 3 составляет 515 гр. (на 12 гр. тяжелее Quest 2). VR-гарнитура оснащена ЖК-дисплеями с разрешением 2064×2209 пикселей на каждый глаз при частоте обновления 90 или 120 Hz. Экраны обеспечивают «более четкую и детализированную картинку» по сравнению с предыдущей моделью. Горизонтальный угол обзора составляет 110 гр.

Объем оперативной памяти устройства увеличился до 8 Gb (у Quest 2 – 6 Gb). В основе Quest 3 используется процессор Qualcomm Snapdragon XR2 второго поколения. В компании заявили, что его производительность в играх до двух раз выше, чем у предыдущей модели. Устройство получило шесть продвинутых камер с поддержкой функций смешанной реальности. Quest 3 не поддерживает технологию отслеживания глаз. Заявляются поддержка Wi-Fi 6E и VR-игры с ПК.

Дизайн гарнитуры полностью переработали, а корпус сделали на 40% тоньше по сравнению с Quest 2. Meta также пересмотрела дизайн контроллеров VR-гарнитуры. Компания отказалась от кольцеобразной формы, которая использовалась в контроллерах гарнитур Quest и Quest 2, представив новые контроллеры Touch Plus. Они более эргономичные и передают различные тактильные ощущения для более глубокого погружения в VR-играх. Каждый контроллер по-прежнему питается от одной батарейки типа AA. С Quest 3 также совместимы контроллеры Touch Pro.

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Время автономной работы осталось прежним — около 2 ч. 25 мин. Полная зарядка займет примерно два часа при использовании комплектного адаптера мощностью 18 Вт.

Продажи VR-гарнитуры Quest 3 начнутся 10 октября этого года. Базовая версия с 128 Gb постоянной памяти составляет $499,99. Вариант с 512 Gb оценили в $649,99. Предзаказ уже открыт.