Представлены Ray-Ban Meta Smart Glasses с 12 Мп камерой

На мероприятии Connect компания Meta представила умные очки второго поколения под названием Ray-Ban Meta Smart Glasses, которые являются преемниками Ray-Ban Stories 2021 года.

Новые smart-очки получили 12 Мп камеру (в Ray-Ban Stories камера на 5 Мп), обновленные динамики, а также новый вариант оправы Headliner. Камера размещена на правой части оправы очков, а светодиодный индикатор — на левой. Он загорается каждый раз, когда пользователь снимает фото или видео, оповещая окружающих о выполнении съемки. Камера поддерживает запись видео с разрешением 1080p. Кроме того, с ее помощью можно вести прямые трансляции в Facebook или Instagram. Можно делиться сделанными фото с помощью голосовой команды и выбирать, куда они будут отправлены (например, текстовые сообщения, Messenger и WhatsApp).

Встроенные динамики позволяют использовать очки в качестве наушников. По словам компании, новые динамики хотя и звучат на 50% громче, чем у предыдущей модели, но звук будет слышен только пользователю. При этом пользователь будет также слышать окружающие звуки. Имеется пять микрофонов для обеспечения более качественной голосовой связи и возможности записи пространственного звука. Ray-Ban Meta Smart Glasses построены на процессоре Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Объем флеш-памяти для хранения контента составляет 32 Gb.

Обновленный зарядный футляр для очков теперь выглядит почти так же, как классический защитный чехол Ray-Ban. Разница заключается в том, что у него имеется светодиодный индикатор, сигнализирующий о зарядке, и порт USB-C. Заряда батареи очков хватает примерно на шесть часов смешанного использования или до четырех часов при прямой трансляции. Емкости батареи футляра хватает на восемь зарядок очков.

Meta сообщает о том, что в следующем году очки получат дополнительные функции. Обновление добавит возможность распознавать ориентиры перед пользователями и переводить знаки и вывески.

Ray-Ban Meta Smart Glasses уже доступны для предварительного заказа и поступят в продажу 17 октября по цене от $299.