Meta анонсировала VR-гарнитуру Quest 3 за $499,99

Компания Meta анонсировала новый шлем виртуальной реальности Quest 3. Базовая версия устройства с накопителем на 128 Gb поступит в продажу этой осенью по цене $499,99.

В компании рассказали, что полностью переработали дизайн Quest 3 и сделали гарнитуру на 40% тоньше по сравнению с Quest 2. VR-гарнитура оснащена процессором Qualcomm Snapdragon следующего поколения, чья производительность в играх до двух раз выше, чем у предыдущей модели. Характеристики чипа пока не раскрываются. Quest 3 получила дисплеи более высокого разрешения с новой оптической системой, которые «обеспечат более четкую и детализированную картинку».

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Полностью переработали контроллеры Touch Plus, они стали более компактными, эргономичными и получили систему тактильной обратной связи TruTouch. К гарнитуре можно подключить контроллеры Touch Pro или обходиться вообще без них — система Direct Touch может отслеживать положение рук для взаимодействия с виртуальными объектами. Quest 3 будет полностью совместима с играми для Quest 2.

Более подробно о новой VR-гарнитуре компания расскажет 27 сентября 2023 года на мероприятии Meta Connect.

Кроме того, Meta сообщила, что выпустит для Quest 2 обновление, которое повысит производительность процессора устройства до 26%, а видеочипа — до 19%. Также выйдет апдейт и для Quest Pro, но в этом случае производительность видеочипа увеличится на 11%. С 4 июня цены на Quest 2 снизятся: версия с накопителем 128 Gb подешевеет на $100 до $299,99, старшая версия на 256 Gb – на $80 до $349,99.

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