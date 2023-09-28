Представлен новый флагманский моноблок Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4

Компания Lenovo представила ThinkCentre M90a Pro Gen 4, задающий новый стандарт для настольных компьютеров класса «все-в-одном» (AIO) для бизнеса. Мощный моноблок с ОС Windows 11, разработанный с учетом потребностей современных рабочих пространств и креаторов контента, поражает большим 27-дюймовым QHD-экраном и интеллектуальными функциями, которые обеспечивают легкость работы, конфиденциальность и комфорт.

«Современный бизнес требует не просто высокопроизводительных ПК, а интеллектуальных, интуитивно понятных, надежных и эффективных решений, с которыми легко создать экосистему из нескольких устройств, – говорит Санджив Менон, вице-президент и генеральный директор подразделения настольных компьютеров направления интеллектуальных устройств компании Lenovo. – В гибридной рабочей среде пользователи используют в среднем 2,5 устройства и хотели бы иметь в своем распоряжении как настольные компьютеры, так и ноутбуки для лучшей продуктивности. ThinkCentre M90a Pro Gen 4 от Lenovo – это решение для компаний, которые стремятся к синергии и формируют гибкие рабочие пространства».

Мощность, нацеленная на результат

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 оснащен самыми современными комплектующими с поддержкой Intel vPro Enterprise с процессорами до Intel Core i9 13-го поколения, а также графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop и до 64 ГБ памяти DDR5. Для оптимизации работы ThinkCentre M90a Pro Gen 4 имеет систему Energy Performance Optimizer, которая применяет машинное обучение для классификации задач и повышения производительности.

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 обеспечивает сверхбыстрый обмен файлами с помощью порта Thunderbolt 4, поддерживающего скорость до 40 Гбит/с. Этот компьютер Lenovo «все-в-одном» поддерживает работу с дополнительным монитором 8K или двумя мониторами 4K. Также он может быть оснащен внешними графическими процессорами и накопителями или использоваться в качестве монитора при подключении к другим устройствам.

Продуманный дисплей с идеальной цветопередачей

27-дюймовый QHD-дисплей обеспечивает яркость 350 нит и имеет цветовой охват sRGB 99%, что позволяет отображать картинку в мельчайших деталях. Индивидуальная калибровка каждого ThinkCentre M90a Pro Gen 4 обеспечивает идентичное качество изображения на всех устройствах. Этот настольный компьютер премиум-класса имеет сертификаты Eyesafe 2.0 и Flicker Free от TÜV Rheinland, а также встроенную технологию Natural Low Blue Light для снижения напряжения и усталости глаз.

Легкое подключение к устройствам экосистемы

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 — решение для создания идеальной гибридной экосистемы. В дополнение к порту Thunderbolt 4 ThinkCentre M90a Pro Gen 4 также предлагает дополнительный порт Thunderbolt 3, который позволяет пользователям использовать дисплей в качестве монитора через входящий в комплект кабель USB-C. Благодаря этому порту пользователи могут подключить второй твердотельный накопитель (SSD) M.2 к ноутбуку или ПК.

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 позволяет установить бесшовное соединение с другими ноутбуками, ПК и мобильными устройствами. Пользователи Lenovo ThinkPhone и некоторых смартфонов Motorola могут подключаться к ThinkCentre M90a Pro Gen 4 через приложение, получая возможность копировать и переносить файлы между телефоном и рабочим столом ПК, просматривать потоковые приложения, отвечать на сообщения и следить за уведомлениями без использования телефона.

Безопасность на всех уровнях

В ThinkCentre M90a Pro Gen 4 органично сочетаются аппаратные и программные технологии, обеспечивающие безопасность данных пользователей. Искусственный интеллект, система обнаружения присутствия человека (HPD), радарный датчик и RGB-IR-камера обеспечивают конфиденциальность данных пользователя, интеллектуальную авторизацию, активизируют размытие содержимого на экране, если кто-то находится позади пользователя, работающего непосредственно за ПК.

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 оснащен дискретным чипом TPM 2.0 для надежного шифрования, встроенной системой ThinkShield для защиты данных, а также может блокировать USB-накопители с помощью Smart USB Protection. Кроме того, устройство прошло испытания Mil SPEC и имеет сертификат UL Anti-dust.

Для поддержания производительности и безопасности ThinkCentre M90a Pro Gen 4 и других устройств в экосистеме этот ПК оснащен инструментом управления Lenovo Device Manager. Это гибкое, масштабируемое облачное решение, позволяющее пользователям подключать и настраивать функции LDM для всех устройств. Lenovo Device Manager позволяет оптимизировать и улучшать функциональность устройств, контролировать их подключение, отслеживать изменения в аппаратном и программном обеспечении и многое другое.

Умный дизайн для индивидуальной настройки

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 поставляется с несколькими эргономичными решениями, ориентированными на предпочтения пользователя, которые позволяют оптимизировать рабочее пространство и повысить удобство работы, включая док-станцию для телефона, встроенную подставку-органайзер для кабелей ПК и джойстик On-Screen Display для удобного использования меню. Для профессионалов, желающих повысить производительность системы, Lenovo предлагает ряд аксессуаров (их нужно приобретать отдельно), в том числе базу для конференцсвязи с микрофонами с четырехсторонней антенной для приема сигнала на 360° и четырьмя динамиками Harman.

Сертифицированная для Microsoft Teams, база для конференцсвязи подключается к компьютеру с помощью стандартного порта USB Type-C. Она оснащена функциями эхо- и шумоподавления.

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