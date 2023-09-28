spot_img
28 сентября, 2023
ДомойТелекомСобытияПанос Панай стал сотрудником Amazon

Панос Панай стал сотрудником Amazon

Панос Панай Amazon

В середине сентября этого года Панос Коста Панай (Panos Costa Panay), отвечавший за разработку продуктов Windows и Surface в Microsoft, покинул компанию. Теперь стало известно, что Панос Панай присоединился к компании Amazon. Он займет место уходящего в отставку руководителя отдела по аппаратному обеспечению и услугам Дэйва Лимпа (Dave Limp). Сам Лимп, в свою очередь, уйдет работать главой аэрокосмической компании Blue Origin.

«Являясь сильным разработчиком продуктов и изобретателем, обладающим глубоким опытом как в аппаратном обеспечении, так и в сфере комплексных услуг, Панос станет отличным дополнением к нашей организации по предложению товаров и услуг», — написал генеральный директор Amazon Энди Ясси (Andy Jassy) в своем открытом письме к сотрудникам компании.

Панай приступит к работе в Amazon в конце октября. Напомним, что он проработал в Microsoft почти 20 лет. Его сменил глава отдела потребительского маркетинга Microsoft Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi).

Предыдущая статья
Meta представила VR-гарнитуру Quest 3
Следующая статья
SAP интегрирует ИИ-помощника Joule во все продукты компании
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,111ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»