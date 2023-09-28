Панос Панай стал сотрудником Amazon

В середине сентября этого года Панос Коста Панай (Panos Costa Panay), отвечавший за разработку продуктов Windows и Surface в Microsoft, покинул компанию. Теперь стало известно, что Панос Панай присоединился к компании Amazon. Он займет место уходящего в отставку руководителя отдела по аппаратному обеспечению и услугам Дэйва Лимпа (Dave Limp). Сам Лимп, в свою очередь, уйдет работать главой аэрокосмической компании Blue Origin.

«Являясь сильным разработчиком продуктов и изобретателем, обладающим глубоким опытом как в аппаратном обеспечении, так и в сфере комплексных услуг, Панос станет отличным дополнением к нашей организации по предложению товаров и услуг», — написал генеральный директор Amazon Энди Ясси (Andy Jassy) в своем открытом письме к сотрудникам компании.

Панай приступит к работе в Amazon в конце октября. Напомним, что он проработал в Microsoft почти 20 лет. Его сменил глава отдела потребительского маркетинга Microsoft Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi).