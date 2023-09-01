Более четверти родителей в Азербайджане не обсуждали с детьми правила безопасности в сети

Цифровой мир таит множество опасностей и угроз. Тем не менее, по данным опроса* «Лаборатории Касперского», свыше четверти азербайджанских родителей (27%) не обсуждали с детьми правила безопасности в сети — например, не отвечать незнакомцам и не практиковать овершеринг, то есть не публиковать чрезмерные объёмы информации о себе. Примерно столько же респондентов (28%) не объясняли детям правила онлайн-этики — например, не писать оскорбления и не выкладывать неприличные фото. Об этом рассказали на пресс-конференции Kaspersky Cyber Knowledge Day, прошедшей 1 сентября 2023 года в Баку.

Примерно каждый пятый опрошенный сообщил, что у его ребёнка есть собственные страницы в соцсетях. Но только половина респондентов (53%) в курсе, какая информация об их детях есть в открытом доступе на их страницах в соцсетях. В основном это увлечения и личные фотографии (41%), возраст (26%), номер мобильного телефона и номер школы (15%).

«Овершеринг» в сети свойственен родителям. Почти каждый второй азербайджанский родитель тоже выкладывает у себя на странице в соцсетях фотографии, видео детей или посты о них (41%). Чаще всего опрошенные упоминают в постах об увлечениях ребёнка (35%). Также у себя на страницах они выкладывают истории из жизни детей (29%), их имена (25%), геолокацию мест, в которых были сделаны фотографии (20%) и название учебного заведения (15%).

Как родители пытаются обезопасить детей от онлайн-угроз. Чтобы защитить своего ребёнка от рисков в интернете, каждый второй ограничивает его пребывание в сети, 43% — пытаются контролировать, когда он находится в онлайн, а 37% — рассказывают об онлайн-угрозах. При этом каждый десятый сообщил, что знает о случаях, когда к его ребёнку пытались втереться в доверие незнакомцы (10%), ещё 20% не смогли с точностью ответить на вопрос, происходили ли подобные инциденты с их детьми.

«Чем больше информации о себе мы выкладываем в открытый доступ, тем выше шансы стать жертвой мошенников, которые используют подобные данные для составления цифрового портрета потенциальной жертвы. Используя информацию о хобби, местах учебы или отдыха, злоумышленники могут придумать правдоподобную легенду, чтобы втереться в доверие к ребёнку. Это может привести не только к краже аккаунтов, банковских данных и другой личной информации. Дети также могут столкнуться с онлайн-грумингом, шантажом, серьёзным моральным и эмоциональным уроном, — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — Именно поэтому и детям, и их родителям очень важно знать о подобных рисках. Мы рекомендуем взрослым разговаривать с детьми о важности соблюдения цифровой приватности и самим интересоваться тем, что происходит в области кибербезопасности. Кроме того, в помощь родителям существуют и технические решения, например, Kaspersky Safe Kids. Такие специальные программы позволяют контролировать, сколько времени ребёнок проводит в интернете, на какие страницы заходит и с кем общается».

* Исследование было проведено исследовательской компанией ERA Marketing Center, в Декабре 2022 года. Методом face-to-face были опрошены жители города Баку (200 анкет), Гянджа и Сумгайыт (по 50 анкет в каждом из этих городов), у которых есть дети в возрасте 0-17 лет. Всего было опрошено 300 респондентов.