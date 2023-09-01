Lenovo представляет Legion 9i — первый в мире игровой ноутбук с ИИ и автономной системой жидкостного охлаждения

Компания Lenovo представила флагманский ноутбук Lenovo Legion 9i (16”, 8), первый 16-дюймовый игровой ноутбук с автономной системой жидкостного охлаждения, предназначенный для геймеров и креаторов, предъявляющих высокие требования к железу при работе с графикой. Представленная новинка дополняет линейку Lenovo Legion, разработанную специально для профессиональных геймеров и тех, кто ценит компактные устройства. Также компания анонсировала Lenovo Legion 16″ Gaming Backpack GB700 и GB400 — легкие и вместительные рюкзаки с местом для хранения и защиты ноутбуков и других гаджетов.

«Lenovo Legion 9i — это первый ноутбук, в компактном корпусе которого идеально сочетается мощность, система жидкостного охлаждения и встроенный в аппаратную часть чип ИИ. Использование кованого углеродного волокна позволяет сделать ноутбук легким, — говорит Оуян Цзюнь, вице-президент и генеральный директор Lenovo, менеджер сегмента потребительского бизнеса Intelligent Devices Group. — В разработке игровых решений мы постоянно преодолеваем пределы возможного на текущий момент в аспекте технологий. Ноутбук Lenovo Legion 9i (16″, 8) стал новым рубежом, преодолев который, мы будем стремиться превзойти в будущем».

Lenovo Legion 9i (16”, 8) формирует будущее благодаря встроенному жидкостному охлаждению и верхней крышке ноутбука из кованого углеродного волокна

Ноутбук Lenovo Legion 9i (16″, 8) имеет выдающиеся вычислительные характеристики. Он оснащен процессором 13-го поколения Intel Core i9-13980HX, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090 с 64 ГБ разогнанной двухканальной оперативной памятью DDR5 с частотой 5600 МГц, либо молниеносно-быстрой 32 ГБ двухканальной RAM DDR5 с частотой до 6400 МГц.

Первая в своем роде интегрированная система жидкостного охлаждения Legion Coldfront позволяет Lenovo Legion 9i (16”, 8) выдавать максимальные значения TDP (требования к системе охлаждения процессора) в размере 230Вт при весе всего 2,56 кг. Система, разработанная совместно с Cooler Master, работает на видеопамяти графического процессора для управления температурой в экстремальных игровых сессиях и активируется, когда температура видеокарты достигает 84°C. В сочетании с управляемой ИИ системой воздушного охлаждения с тройным вентилятором и 6333 отдельными воздухозаборниками Lenovo Legion 9i (16”, 8) остается прохладным даже в самых длительных игровых сессиях или продолжительной отрисовке контента. Чтобы нивелировать вес встроенной системы жидкостного охлаждения, инженеры Lenovo разработали специальную верхнюю крышку ноутбука из кованого углеродного волокна. Инновационная технология позволила уменьшить общий вес устройства и, одновременно с этим, создать уникальный рисунок на корпусе каждого Lenovo Legion 9i.

Lenovo Legion 9i имеет mini-LED дисплей Lenovo PureSight 3.2K с соотношением сторон 16:10 и переменной частотой обновления 165 Гц. Креаторы могут выбирать между DCI-P3 и sRBG, переключая настройки в предустановленном ПО X-Rite. Mini-LED дисплей занимает 94% площади экрана и обеспечивает потрясающее четкое изображение, благодаря заводской калибровке цвета. Ноутбук имеет встроенный SSD-накопитель емкостью до 2 ТБ PCIe (Gen 4).

Чип Lenovo LA-2 AI напрямую взаимодействует с дисплеем посредством утилиты Smart FPS, чтобы отслеживать количество кадров в секунду и автоматически регулировать мощность графического и центрального процессоров, обеспечивая максимальную кадровую частоту независимо от игрового сценария. ИИ-чип управляет RGB-подсветкой Legion Spectrum вокруг клавиатуры и на поддоне корпуса, на знаке Legion на верхней крышке и RGB-подсветкой для каждой клавиши в клавиатуре Lenovo TrueStrike и подстраивает их под визуальные эффекты на экране, что позволяет создать эффект полного погружения. ПО Tobii Horizon обеспечивает отслеживание положения головы геймера для усиления иммерсивного воздействия.

Аккумулятор емкостью 99,99 Вт·ч обеспечивает долгую автономную работу. Ноутбук можно заряжать с помощью входящего в комплект тонкого адаптера мощностью 330 Вт или адаптера питания Type-C мощностью 140 Вт. За подключение к Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3 отвечает Wi-Fi-карта MediaTek Filogic 380 со скоростью беспроводной связи до 6,5 Гбит/с.

Как и другие ноутбуки серии, Lenovo Legion 9i доступен с ОС Windows 11, а также с 3-месячной подпиской на Xbox Game Pass Ultimate. Аудиосистема оснащена технологией Nahimic от SteelSeries, которая обеспечивает объемное звучание. Это позволяет игрокам четче слышать товарищей по команде, а также улучшает пространственную ориентацию для достижения лидирующих позиций в турнирных таблицах. А стримеры оценят легко регулируемую балансировку и управление эквалайзером.

Программное приложение Lenovo Vantage предлагает дополнительный набор инструментов, включая информационные панели производительности в режиме реального времени и элементы управления разгоном процессора. В этот набор также входит новый пользовательский режим интеллектуального управления вентилятором. С каждым устройством Lenovo Legion пользователь получает доступ к библиотеке Legion Arena, объединяющей игры с нескольких платформ в одном месте, а благодаря Legion Ultimate Support пользователь имеет круглосуточный доступ к расширенной технической поддержке, предоставляемой экспертами со знанием специфики игр. Расширенная техническая поддержка Lenovo Premium Care Support доступна в дистанционном формате и с профилактической диагностикой состояния ПК.

Игровые рюкзаки Lenovo Legion 16″ GB700 и GB400

Рюкзаки Lenovo Legion 16″ Gaming Backpack GB700 и Lenovo Legion 16″ Gaming Backpack GB400 обеспечивают надежную защиту ноутбуков и аксессуаров. 20-литровый рюкзак Lenovo Legion 16″ Gaming Backpack GB700 оснащен четырьмя защитными бамперами в отделении для ПК и внешним полиуретановым покрытием для прочной защиты. Основное отделение полностью настраивается под пользователя, обеспечивая удобную посадку. Также в рюкзаке есть 12 карманов (три из них скрыты для дополнительной защиты) для хранения оборудования, аксессуаров, зарядных устройств и всего остального. Х-образные ремни на спине выгодно подчеркивают стиль владельца, а светоотражающая отделка на плечевых ремнях может служить дополнительным элементом индивидуальной защиты при передвижении в темное время суток.

Рюкзак Lenovo Legion 16” GB400 предназначен для геймеров, путешествующих налегке. Благодаря магнитному замку с защитой от кражи, Х-образным багажным ремням и расстегивающемуся полностью внутреннему отделению, рюкзак предоставляет легкий доступ к специальному отсеку объемом 18л, в который легко поместится 16-дюймовый ноутбук, планшет или портативное мобильное устройство типа Lenovo Legion Go. Кроме того, у рюкзака есть отдельный карман на молнии для адаптера питания и два кармана для дополнительных игровых периферийных устройств.

Элементы постоянно расширяющейся экосистемы Lenovo Legion:

О доступности устройств в странах Центральноазиатского региона будет сообщено дополнительно.

С подробными техническими характеристиками представленных устройств можно ознакомиться здесь.