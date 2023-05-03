Представлены смартфоны среднего уровня Moto G 5G (2023) и Moto G Stylus (2023)

Кроме флагманского смартфона Motorola Edge+ (2023) были также представлены недорогие модели смартфонов — Moto G 5G (2023) и Moto G Stylus (2023). Устройства во многом схожи между собой.

Обе новинки получили IPS-экраны диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+. Кадровая частота у Moto G 5G составляет 120 Hz, у Moto G Stylus — 90 Hz. Оба смартфона оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч с 15-ваттной зарядкой. Объемы памяти: 4 Gb ОЗУ, 64 или 128 Gb ПЗУ.

В основе Moto G 5G лежит процессор Snapdragon 480 Plus. Основная камера представлена датчиками на 50 и 2 Мп. Фронтальная разрешением 8 Мп. Moto G Stylus построен на базе MediaTek Helio G85. В основную камеру входят 48 и 2 Мп датчики. Фронтальная разрешением также 8 Мп.

Предусмотрен слот для карты microSD, 3.5-мм аудиоразъем, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. Модель Moto G Stylus, как понятно из названия, получила стилус, хранящийся в корпусе.

Moto G 5G (2023) поступит в продажу в США 25 мая по цене $250, а Moto G Stylus (2023) — $200.

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