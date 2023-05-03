spot_img
3 мая, 2023
ДомойТелекомНовости операторовВниманию абонентов Azercell

Вниманию абонентов Azercell

Azercell

ООО «Azercell Telecom» призывает всех своих абонентов не переходить по ссылкам и не отвечать на необоснованные запросы и сообщения подозрительного содержания, отправленные через различные каналы социальных сетей, приложения WhatsApp или iMessage, по SMS и прочим каналам. Сообщаем вам, что подобный контент не имеет никакого отношения к Azercell и не отражает действительности.

В то же время, во избежание возможных непредвиденных расходов ООО «Azercell Telecom» советует своим абонентам не отвечать на подозрительные звонки и сообщения, не использовать подозрительные web-сайты, а также соблюдать меры безопасности, связанные с собственными устройствами и номерами, не оставлять свои телефоны без присмотра, а также не рекомендует обращать внимание на предложения запускать различные игры или принимать участие в конкурсах подозрительного содержания, не отзываться на сомнительные предложения по трудоустройству и т.п.

Предыдущая статья
Продолжается регистрация на GSMA M360 EURASIA 2023
Следующая статья
Представлены смартфоны среднего уровня Moto G 5G (2023) и Moto G Stylus (2023)
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,127ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,106ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»