Центр кибербезопасности Азербайджана объявляет регистрацию на новую образовательную программу

Центр кибербезопасности Азербайджана, учрежденный совместно Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики с израильским институтом Технион, объявляет регистрацию на новую образовательную программу.

Заявку на обучение в центре, созданном при поддержке группы компаний PASHA Holding, могут подать владеющие английским языком граждане Азербайджана старше 18 лет.

Зарегистрированные кандидаты будут последовательно вовлечены в процесс экзамена и собеседования на следующем этапе. Так, на экзамене, проводимом израильскими специалистами, будут проверяться способности кандидатов к логическому и аналитическому мышлению, знания и навыки в области ИКТ, а также уровень знания английского языка. Затем 60 человек, успешно прошедших этап собеседования, получат право участвовать в тренингах.

Тренинги будут проводится израильскими преподавателями на основе программы обучения института Технион. Здесь также будут преподаваться теоретические и практические знания. Тренинги продлятся 6 месяцев с 09:00 до 17:00. На тренингах предусматривается подготовка 3-х категорий специалистов: Red Team (атака), Blue Team (защита), SOC Team (аналитика). В период обучения команды, состоящие из 20 человек по 3 видам специальностей (атака, защита и аналитика), будут развивать свои навыки, участвуя в симуляциях. Участникам, успешно прошедшим обучение, будут вручены официальные сертификата института Технион.

Кандидаты, желающие принять участие в тренинге, могут зарегистрироваться, перейдя по этой ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcis9e0D0kwoDDQxdRsLUf4f1USi_AJ-2kzZlzLiSvUBDifg/viewform.

Крайний срок регистрации – 31 мая 2023 года.

Отметим, что в Центре кибербезопасности Азербайджана в течение 3 лет планируется обучение более 1000 человек. В период обучения тренинги будут проходить по 4 направлениям: специализированная подготовка кадров, тренинги по повышению осведомленности, тренинги по повышению квалификации старших специалистов по кибербезопасности, исследование и подготовка продуктов кибербезопасности.