Представлен флагманский смартфон Motorola Edge+ (2023)

Компания Motorola представила флагманский смартфон Edge+ (2023). Модель практически не отличается от Edge 40 Pro. Аппарат оснащен 6,67 дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 165 Hz, есть поддержка Dolby Vision и HDR10+. Панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2 с графикой Adreno 740 и частотой до 3,2 GHz.

Основная камера тройная, с датчиками на 50 Мп (f/1.8, OIS), 50 Мп (f/2.2, сверхширокоугольный объектив, 114˚, автоматическая фокусировка, съемка макро) и 12 Мп (f/1.6, ЭФР 50 мм, 2-x оптический зум). Во фронтальной камере установлен датчик с разрешением 60 Мп. Основная камера получила поддержку [email protected] Обе могут снимать видео в 4K UHD при 60 FPS.

Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 5100 мАч. Motorola Edge+ (2023) поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт (соответствующий блок питания входит в комплект), беспроводную мощностью 15 Вт и обратную беспроводную мощностью 5 Вт.

Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, порт USB Type-C 3.2, стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и защита от воды по стандарту IP68. Габариты составляют 161.2 x 74 x 8.6 мм, вес – 203 гр. Применяется операционная система Android 13, флагман получит три обновления программного обеспечения.

Motorola Edge+ (2023) будет доступен только в одной модификации памяти — 8/512 Gb по цене $800. Смартфон поступит в продажу в США 25 мая.

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