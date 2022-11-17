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17 ноября, 2022
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Представлены смартфоны среднего уровня Realme 10 Pro и 10 Pro+

Realme 10 Pro 10 Pro+

Компания Realme представила в Китае линейку смартфонов 10 Pro. В серию вошли модели 10 Pro и 10 Pro+. Оба смартфона относятся к среднему ценовому сегменту. Базовая модель Realme 10 была представлена ранее, 9 ноября.

Realme 10 Pro 10 Pro+

Модели Realme 10 Pro и 10 Pro+ имеют схожие технические характеристики, но по внешнему виду они отличаются. Realme 10 Pro получил полностью плоский со всех сторон экран, а модель 10 Pro+ —  изогнутый по бокам дисплей. Realme 10 Pro может похвастаться ультратонкими 1-мм рамками.

Технические характеристики Realme 10 Pro:

  • ОС: Android 13, Realme UI 4.0;
  • Дисплей: 6,7″, LCD, 2400 х 1080, 391 ppi, 120 Hz, тач 240 Hz, 680 нит (пик), DCI-P3;
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 695, GPU: Adreno 619;
  • ОЗУ: 8/12 Gb, LPDDR4X;
  • ПЗУ: 256 Gb, UFS 2.2;
  • Основная камера: 108 Мп (Samsung S5KHM6, f/1.75), 2 Мп (датчик глубины, f/2.4);
  • Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.45);
  • Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт;
  • Оснащение: 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth2, NFC, USB Type-C, стереодинамики, аудиразъем 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения;
  • Габариты: 163,7 х 74,2 х 8,1 мм;
  • Вес: 190 гр.

Технические характеристики Realme 10 Pro+:

  • ОС: Android 13, Realme UI 4.0;
  • Дисплей: 6,7″, OLED, 2412 x 1080, 394 ppi, 120 Hz, тач 360 Hz, 800 нит (пик), ШИМ 2160 Hz, HDR10+, DCI-P3;
  • Процессор: MediaTek Dimensity 1080 Max, GPU: ARM Mali-G68;
  • ОЗУ: 8/12 Gb;
  • ПЗУ: 128/256 Gb;
  • Основная камера: 108 Мп (Samsung S5KHM6, f/1.75), 8 Мп (Sony IMX355, угол обзора 112°), 2 Мп (макрообъектив, f/2.4);
  • Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.45);
  • Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт;
  • Оснащение: 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, стереодинамики, аудиразъем 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев в экране;
  • Габариты: 162,3 x 74,3 x 7,78 мм;
  • Вес: 173 гр.

Цены на Realme 10 Pro: 8/256 Gb – 224 доллара, 12/256 Gb – 266 долларов. Цены на Realme 10 Pro+: 8/128 Gb — 240 долларов, 8/256 Gb – 280 долларов, 12/256 Gb – 320 долларов. Обе модели поступят в продажу в Китае 24 ноября, на других рынках — в ближайшее время.

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