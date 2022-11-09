Представлен доступный смартфон Realme 10

Компания Realme представила первый смартфон 10-й серии. Аппарат получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Hz, частотой дискретизации сенсора 360 Hz и защитой Gorilla Glass 5. Максимальная яркость достигает 1000 нит. Заявлено 98% охвата NTSC.

В основе Realme 10 лежит процессор Helio G99. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4, 6 или 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 – 64, 128 или 256 Gb (есть слот для карт microSD до 1 Tb). Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (f/1.8) и 2 Мп (портретная (ч/б), f/2.4). Для съемки селфи предусмотрен модуль на 16 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 33 Вт. По словам компании, до 50% смартфон заряжается за 28 мин, а на полную зарядку уходит 70 мин. Также в оснащение входят поддержка 4G, Wi-Fi (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.3 и NFC, GPS и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 159,9 х 73,3 х 7,95 мм, вес – 178 гр. Смартфон работает на Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

Цены на Realme 10:

4/64 Gb – 230 долларов;

4/128 Gb — 250 долларов;

6/128 Gb — 270 долларов;

8/128 Gb — 280 долларов;

8/256 Gb — 300 долларов.

Другие устройства серии Realme 10 представят 17 ноября в Китае.

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