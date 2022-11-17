Qualcomm представил два новых процессора для TWS-гарнитур

Компания Qualcomm представила два новых процессора для TWS-гарнитур — S5 Gen 2 и S3 Gen 2. Новинки поддерживают функции отслеживания положения головы, игровой режим, адаптивное шумоподавление, а также ряд других полезных технологий.

Обе платформы оптимизированы для использования в комбинации с устройствами, оснащенными процессором Snapdragon 8 Gen 2, и поддерживают технологию Snapdragon Sound. Qualcomm S5 Gen 2 и S3 Gen 2 поддерживают стандарт Bluetooth 5.3, обеспечивают трансляцию звука без потерь в формате FLAC и качественную передачу голоса не только во время телефонного разговора, но и в ходе игровых стримов. Для этого предусмотрен обратный канал трансляции речи на устройство с задержкой всего 48 мс.

Заявляется о наличии функции адаптивного шумоподавления и адаптивного режима прозрачности. Улучшена функция пространственного аудио: теперь для лучшего погружения работа режима напрямую зависит от положения головы в пространстве.

Обе платформы находятся на стадии тестирования. Ожидается, что первые устройства на их основе появятся на рынке во второй половине 2023 года.

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